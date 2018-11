El Apple Watch estrena correa deportiva del programa (Product) RED

Agrandar Imagen Apple

Apple anunció el miércoles una nueva correa deportiva Loop para el Apple Watch; la novedad de esta correa es que es en color rojo, apegándose a la línea de productos de Apple dentro del programa (Product) RED.

La nueva correa ya está disponible en la tienda en línea de la firma con un precio de US$50, mismo precio que el resto de las correas del mismo tipo en otros colores. Apple donará los ingresos por la venta de esta correa a la campaña (Product) RED que busca combatir el VIH.

Apple dijo que ha recaudado más de US$160 millones en la venta de productos bajo esta edición a lo largo de 11 años que ha colaborado con la campaña. Además de correas, Apple ha vestido de este tono a fundas para sus productos y ha vendido iPods en esta tonalidad. Recientemente, la compañía comenzó a vender el iPhone, su producto estrella, bajo esta misma tonalidad. El iPhone XR, por ejemplo, se puede comprar en este color.

Además de la correa en color rojo, el Apple Watch está por estrenar otros tonos. Nike anunció a través de su servicio Nike Plus que se venderán en próximos días tres nuevos colores: una correa de silicona en tono olivo y dos correas en color púrpura (Mauve) y un color similar al turquesa (Teal).

A diferencia de la correa (Product) RED, las correas de Nike se podrán comprar solo para los miembros del programa Nike Plus. Nike acostumbra a lanzar correas especiales para el Apple Watch que no se pueden comprar a menos que adquieras el Apple Watch Nike Edition o las compres en Nike Plus. El Apple Watch de Nike también tiene carátulas únicas.