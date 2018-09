OK Apple, tienes el reloj inteligente más vendido del mercado de los últimos tiempos, ¿y ahora qué?. Los Apple Watch, Apple Watch Series 2 y Apple Watch Series 3 han definitivamente revolucionado la industria de los wearables, y ahora que los rumores indican que el Apple Watch Series 4 viene de camino, es momento de considerar más de un detalle que es necesario ver evolucionar.

De la primera a la tercera generación ha habido algunos cambios importantes que podrían considerarse una evolución: GPS, resistencia al agua y conectividad LTE. Los iPhone, cuyos nuevos modelos previsiblemente se presentarán en el evento del 12 de septiembre también han dado un salto desde entonces, con el diseño del iPhone X cambiando el paradigma de los móviles de Apple hasta ahora conocido. Por eso vamos a comenzar esta lista de deseos por el diseño.

Un nuevo diseño para el Apple Watch, por favor

Algunos de nuestros editores en CNET y CNET en Español no tienen un Apple Watch porque consideran que el diseño cuadrado no es lo más natural para llevar en la muñeca. Siguen viendo los relojes circulares como la mejor opción, al igual que Samsung con el Galaxy Watch y sus dispositivos previos. ¿Debería Apple seguir esa tendencia? Probablemente no, porque su reloj cuadrado de bordes redondeados ha sido un éxito.

Sin embargo, podemos pedirle a Apple que nos dé un reloj delgado y con menos biseles en la pantalla como sus teléfonos móviles, lo que nos dejaría definitivamente más espacio para ver mejor las aplicaciones e interactuar mejor con esos pequeños iconos de la pantalla.

Un rumor de 9to5Mac parece indicar que esto podría suceder: una pantalla del Apple Watch con más campo de visualización aunque en los mismos tamaños de 38mm y 42mm.

9to5Mac

Un reloj pensado para dedos grandes

No te rías: He utilizado todos los Apple Watch lanzados hasta ahora en el formato de 42mm, y lidiar con el menú de aplicaciones es cuando menos complicado. Tienes todos los apps de forma circular agolpadas uno al lado del otro, y en ocasiones es difícil seleccionar la que realmente quieres. Ese probablemente es el motivo por el cual he utilizado el reloj más para actividades de ejercicio, escuchar música o recibir notificaciones que para utilizar aplicaciones, las cuales en ocasiones terminan siendo además totalmente inútiles porque no tienen todos los procesos o accesos que necesitas.

Samsung ha sabido lidiar con esto con la incorporación del bisel giratorio que te deja de forma sencilla seleccionar los apps, dejando la pantalla más para ejecutar acciones. Si Apple no cambia esto y hace evolucionar los apps, es bastante probable que no me compre un Apple Watch 4 o Apple Watch Series 4.

Monitorización del sueño, una tarea pendiente

Fitbit, Garmin y otros fabricantes ya tienen monitorización del sueño en sus relojes inteligentes y Apple no se ha atrevido a hacerlo hasta ahora. El Galaxy Watch, por ejemplo, ahora la incorpora de serie y en la tienda de apps del Apple Watch sólo encontramos apps de terceros que dicen ser capaces de saber cuánto duermes, aunque no terminan de funcionar todo bien.

Pero... ¿para qué monitorizar el sueño? Por ejemplo, la nueva Garmin Vivosmart 4 es capaz de indicarte gracias a una ecuación especial en función de cuánto y cómo has dormido, si debes entrenar ese día o no. A otros les sirve para conocer sus fases del sueño y entender cómo funciona su cuerpo el resto del día.

Esta es una función necesaria, por lo que, te la pedimos Apple.

Sarah Tew/CNET

Una batería de mayor duración

He probado el Fitbit Versa, el Garmin VivoActive 3 y el Gear Sport, por mencionar algunos relojes inteligentes del último año, y la verdad es que prácticamente a todos les duraba más la batería que al Apple Watch Series 3, que es el último dispositivo que he probado en su versión sin LTE.

Apple podría mejorar la batería no sólo colocando una de mayor tamaño, sino que mejorando los procesos internos para que gasten menos energía. Tener que cargar un reloj inteligente cada día o día y medio, no es exactamente lo que tenemos en mente para un dispositivo inteligente que no debería separarse de nosotros porque toma nota de nuestra rutina diaria, de los pasos que damos y las calorías que quemamos. Si Apple agrega medición del sueño, necesariamente tiene que mejorar la batería, o de lo contrario el reloj dormirá en el cargador, y no en tu muñeca.

Si la batería mejora, entonces podremos tener una cara de reloj activa todo el tiempo, para que puedas ver la hora en cualquier momento sin necesidad de mover la muñeca o tus notificaciones.

Un Apple Watch más social

Algo que amo de Fitbit es su aplicación. Es mucho más visual, atractiva y sobre todo tiene retos, información nutricional, y una mejor manera de conectar socialmente con otros usuarios que utilizan los dispositivos de la empresa. El Apple Watch Series 4 necesita obtener una mejor forma de compartir tus objetivos y logros más allá de enviarle un mensaje de texto a tus amigos, eso es aburrido y nada visual y aunque puedes retarles y ver su progreso, no es la mejor cualidad de este dispositivo.

Una versión LTE más independiente

Sí, la versión LTE te deja salir a correr y recibir notificaciones en el reloj sin tener el iPhone contigo, pero aún necesitas gestionar todo desde el teléfono. Descargar nuevos apps o realizar configuraciones importantes. El Apple Watch 4 podría mejorar eso, y ser realmente independiente del iPhone.

Apple, estas son nuestras condiciones para comprarnos el próximo Apple Watch 4. ¿Podrás cumplir nuestros deseos?

¿Tienes algo más que pedirle a la empresa de Cupertino para mejorar su próximo Apple Watch Series 4? Déjanos tus comentarios.