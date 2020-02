Apple no deja que los villanos de películas usen iPhone, dice Rian Johnson

Lionsgate

Los productos de Apple han aparecido en algunos de los mayores éxitos de taquilla de Hollywood, pero si los cineastas quieren usar un iPhone en sus películas deben cumplir con las reglas de emplazamiento publicitario de Apple.

Rian Johnson, director de la película nominada al Oscar, Knives Out, reveló hasta qué punto Apple maneja la imagen de sus iPhones en una entrevista con Vanity Fair.

"No sé si debería decir esto o no", dijo Johnson. "Apple te permite usar iPhone en las películas pero, y esto es muy importante, si alguna vez ves una película de misterio, los malos no salen con un iPhone ante la cámara", explica.

Apple no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Se sabe que los productos de Apple dominan el emplazamiento publicitario en las películas de Hollywood. Han aparecido en una gran cantidad de películas y programas de televisión como Sex and the City, Mission Impossible y más recientemente en la serie insignia de Apple TV Plus, The Morning Show, protagonizada por Reese Witherspoon y Jennifer Aniston.

Algunos informes señalan que Apple fue una de las primeras compañías en el mundo en valorarse en US$1,000 millones gracias en parte a la colocación gratuita de productos en películas o de utilizar sus productos como pago en especie por la publicidad, en lugar de intercambiar dinero. Es un tema sobre el que la compañía siempre ha sido muy discreta, pero quizás los detalles de sus estrictos requisitos no son tan conocidos.

"Oh no, ahora cada cineasta que tiene un chico malo en su película -y se supone que es un secreto- va a querer asesinarme", bromeó Johnson.