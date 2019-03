Apple: ¿Qué veremos el 25 de marzo: Contenidos originales o streaming de video?

Apple lanzó su iTunes Music Store en abril de 2003 y años después, en septiembre de 2006, le cambió el nombre a iTunes Store y comenzó a vender películas.

"¡Aquí vamos de nuevo! Primero música, luego programas de televisión y ahora películas", dijo en un comunicado de prensa Steve Jobs, entonces presidente ejecutivo de Apple sobre ese lanzamiento en abril de 2003. "En menos de un año hemos crecido de ofrecer solo cinco programas de TV a ofrecer más de 220 [...] y ahora esperamos hacer lo mismo con las películas. iTunes vende más de un millón de videos a la semana, y esperamos igualar eso con las películas en menos de un año", añadió el mítico ejecutivo, quien murió en 2011.

Un año después de la llegada de las películas a iTunes, en enero de 2007, una compañía de renta de DVDs con sede en Los Gatos, California, transformaría por completo el negocio de alquiler y venta de programas y películas. Netflix, fundada en 1997 por Reed Hastings y Marc Randolph, había destrozado el modelo de negocio de las tiendas Blockbuster (de las que actualmente solo queda una tienda en todo el mundo; llegaron a ser más de 9,000) con la entrega de DVDs a domicilio y en 2007 se aprestaba a conquistar la frontera de la entrega de esos contenidos a través de Internet, directo a las computadoras de sus clientes.

En el último trimestre fiscal de 2018, Netflix tuvo ingresos de US$15,794 millones y ganancias de US$1,211 millones. En ese periodo la empresa sumó 8.8 millones de suscriptores en todo el mundo para un total global de 139 millones de clientes de paga. La plataforma de video dijo que invertirá hasta US$10,000 millones en contenidos originales en 2019, mientras que en 2017 se dijo que Apple invertiría unos US$1,000 millones en contenido original (mira esta lista de todas las series y proyectos que Apple ha anunciado o de los que se ha rumorado).

Según un estudio del Centro Pew Research, actualmente un 61 por ciento de los estadounidenses de 18 a 29 años dicen que la forma en que ven televisión es a través de un servicio de streaming. Y según un estudio de Deloitte, los suscriptores de servicios de streaming en Estados Unidos contratan en promedio tres servicios a la vez. Así que parece ser un buen momento para que Apple entre al mundo del streaming.

Pero muchos creen que el modelo por el que apostará Apple el 25 de marzo no se parecerá tanto al de Netflix. Según Recode, Apple está planeando sobre todo vender los servicios y la programación de terceros, un modelo más parecido al de Amazon Prime Video que vende y renta películas y ofrece conexiones a otros canales (aunque este servicio ha tenido un enorme éxito con contenidos originales como The Marvelous Mrs. Maisel, Transparent y Mozart in the Jungle con Gael García Bernal).

Mi compañero Gonzalo Jiménez hizo un excelente análisis comparando los contenidos -- y los acuerdos de programación -- de las plataformas más importantes del momento. También escribí este análisis de la competencia que ya tiene Apple en cuanto a la producción de contenidos originales en español.

Más allá del contenido

Pero, pensar que el poder de Apple radica en los contenidos es no tener muy claro el verdadero potencial del gigante de Cupertino. Ninguna otra empresa en el mundo integra ofertas de hardware y software como Apple y la clave de cualquier anuncio el 25 de marzo será cómo logra la empresa unir toda esta cartera de productos en una solución nueva, única y completa para el consumidor de contenidos en línea -- e, incluso, que logre atraer a los consumidores que no realizan su actividad digital dentro de los productos de Apple.

En enero durante CES Apple anunció algo que, a pesar de haber pasado un tanto desapercibido, es tan importante para el nuevo servicio como los anuncios de contenido original. La línea de televisores Samsung de 2019 podrá transmitir películas y programas de iTunes en más de 100 países, además de ser compatibles con AirPlay 2. Para que un nuevo servicio de streaming de Apple tenga éxito, era clave llevar esa plataforma a otros dispositivos que no tengan el logo de la manzana.

Está clarísimo que el rubro de Servicios, en donde entrará el nuevo servicio de streaming y donde caen Apple Music, iCloud, iTunes y la tienda App Store, es cada vez más importante para Apple, según queda claro en su reporte anual más reciente. (Aunque no hay que engañarnos: el iPhone representó el 63 por ciento de ventas de la empresa en 2018). Apple tiene 1,400 millones de dispositivos de su marca activos en todo el mundo y suma 360 millones de suscriptores totales a todos sus servicios, arriba de 120 millones hace apenas un año. Una de las estrategias que se ha mencionado es que Apple podría ofrecer sus contenidos originales gratis a los usuarios de sus dispositivos.

En términos del total de ingresos de Apple, los Servicios cada vez representan una mayor tajada: pasaron del 11 por ciento en 2016 al 14 por ciento en 2018. No solo eso: han mostrado un crecimiento constante, un alza del 24 por ciento en el último año fiscal a US$37,190 millones. En comparación, tanto la cuota total como los ingresos que representan el iPad y las Mac ha caído en los últimos años. Y el iPhone ha visto mucha presión de la competencia en mercados como China en el último año. Por eso, para Apple es muy importante seguir apuntalando esta categoría. Otra razón es que es mucho más rentable que los productos de hardware. Mientras que la rentabilidad de los Servicios es de casi el 63 por ciento, la de los productos es de poco más del 34 por ciento, lo cual marca una considerable diferencia.

Además, Apple Music tiene 50 millones de usuarios en todo el mundo. El servicio de streaming de música de Apple, presentado en 2015, es el mejor ejemplo a la fecha de cómo Apple integra sus servicios en todas sus plataformas, algo que podría emular con el servicio de video.

Y desde fines de 2016 está disponible el app TV que integra en un mismo lugar tus compras de programas de TV y películas, tus rentas de la iTunes Store, tu video personal y algunos de los servicios de streaming por los que pagas. Junto con el app TV, la empresa anunció el software tvOS para permitir el desarrollo de apps y un nuevo control remoto de su caja de streaming Apple TV que se puede controlar con comandos de voz de Siri, lo cual convirtió al dispositivo -- y su nueva interfase -- en algo mucho más útil e inteligente para el consumo de medios.

También, entre las ofertas, se espera que Apple anuncie un nuevo servicio de noticias que incluirá suscripciones a periódicos y revistas (se espera que incluya a diarios como The Wall Street Journal, pero no a The New York Times o The Washington Post).

Tendría mucho sentido que Apple aprovechara el evento del 25 de marzo para explicar cómo se consolidan todos estos servicios e integrar los servicios de música, noticias y video -- quizá a través de un paquete de suscripción único, o vía una interfaz global que cubra todos estas ofertas. La idea sería tener un servicio como Amazon Prime donde puedes suscribirte a todo tipo de servicios de streaming, guardar tus contenidos digitales, y gestionar tu consumo de entretenimiento en todos los dispositivos que quieran con un app única. (Netflix no formaría parte de esas ofertas). Algunos creen que con esta combinación de servicios, Apple podría tener 100 millones de usuarios en su mega-servicio de contenidos en tres años.

Spotify y Hulu ya ofrecen paquetes combinados de sus servicios de música y video por US$10 al mes. Amazon Prime, por su parte, incluye también música, libros y envíos gratis de dos días, entre otras cosas, por US$129 al año -- o $12.99, mismo precio del paquete más popular de Netflix. A esto se enfrenta Apple, quien cobra US$9.99 al mes por Apple Music y desde US$0.99 por 50GB hasta US$9.99 por 2TB de almacenamiento en iCloud.

Una clave de cualquier nuevo servicio en 2019 -- ya sea de Microsoft, Amazon, Google, Netflix o Apple -- es cómo aprovecha el poder de la nube. Apple tiene a muchos clientes atados a su servicio de almacenamiento iCloud, y ha hecho músculo con el streaming de música con Apple Music. Ahora falta ver cómo juntará todas estas ofertas y si logra proponer una solución al consumo de contenidos que nadie más haya imaginado antes.

