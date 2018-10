Apple adopta el USB Tipo C y lanza un cable para el Apple Watch

Agrandar Imagen Apple

Sin mucha fanfarria, Apple lanzó un cable de carga para el Apple Watch con conector USB Tipo C.

El cable tiene un precio de US$29 y solo incluye el cable con punta Tipo C y al otro extremo la base para colocar el reloj inteligente. Este precio no incluye el adaptador de corriente, así que tendrás que comprar el "cubo" con puerto Tipo C y que va conectado a la pared.

Este cable es diferente al que Apple incluye en la caja del reloj, incluso del Apple Watch Series 4 que llegó al mercado apenas en septiembre con un cable USB tradicional.

El nuevo cable no solo está listo para conectarse a las MacBook y MacBook Pro de 2015 y hasta la fecha, sino que también podrían conectarse al iPad que Apple está por anunciar en el evento confirmado del 30 de octubre, así como a las rumoradas MacBook que se lanzarán en el mismo evento.

El iPhone XS, iPhone XS Max y iPhone XR no incluyen en caja ningún cable USB-C, algo que ha generado quejas de los usuarios tomando en cuenta que Apple vende computadoras con dicho puerto y no se pueden conectar por el problema de compatibilidad. Apple, sin embargo, vende un cable Lightning a USB Tipo C que sirve para solucionar esta incompatibilidad, pero tendrás que pagar US$19 por él.