Apple quiere ofrecer una sola suscripción para Apple Music y Apple TV Plus: reporte

Apple quiere ofrecer una sola suscripción mensual que abarque Apple Music y Apple TV Plus, de acuerdo con The Financial Times.

El plan de Apple es interesante y es lo que analistas han sugerido que se debería ofrecer, similar a Amazon Prime de la firma de Jeff Bezos. Sin embargo, reporta el FT, algunas discográficas ven con temor el nuevo paquete de suscripción.

Las discográficas temen que un recorte al costo mensual de US$9.99 por Apple Music podría darles un golpe en sus ingresos, dice el reporte. Apple no ha discutido con las discográficas el costo de esta suscripción.

Por el otro lado, Apple no tendría ese problema con Apple TV Plus, ya que, a diferencia de Netflix que paga licencias a productoras, todo el contenido que estará disponible en Apple TV Plus es original.

Apple sorprendió a propios y extraños con los precios de Apple TV Plus y Apple Arcade, el servicio de videojuegos en el App Store. Cada servicio cuesta al mes US$4.99, muy por debajo de lo que cobran sus principales rivales.

Apple no da comentarios sobre reportes.