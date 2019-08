Claudia Cruz/CNET

Apple TV Plus, el servicio de streaming de video de la compañía, llegará en noviembre de 2019 y costará US$9.99, el mismo precio que Apple cobra por sus servicios de revistas Apple News Plus y por Apple Music, según un reciente reporte.



Y a medida que se acerca la fecha, la gigante de tecnología nos va dando una probadita del nuevo servicio, y de su serie The Morning Show protagonizada por Jennifer Aniston, siendo la segunda serie original que Apple ha presentado formalmente.

Cabe recordar que el pasado 3 de junio, Tim Cook, presidente ejecutivo de Apple, nos presentó el primer tráiler de For All Mankind, una serie de Ronald D. Moore, reconocido por crear Battlestar Galactica.

La gigante de Cupertino presentó Apple TV Plus el 25 de marzo en un evento que se celebró en el Teatro Steve Jobs, en el Apple Park. En dicho evento estuvieron presentes algunos de los colaboradores de Hollywood en el servicio como Steven Spielberg, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, J.J. Abrams, Sara Bareilles, Alfre Woodard, Jason Momoa, Steve Carell y los personajes de Plaza Sésamo Big Bird (Abelardo) y Cody.

Con la apariencia de estas estrellas sobre el escenario, y otras celebridades que vimos en la audiencia (como Chris Evans, Hailee Steinfeld, Jane Krakowski y Octavia Spencer), un trailer del servicio y una pantalla con los nombres de docenas de actores, directores, atletas, y productores, los posibles consumidores de Apple TV Plus ya tienen una idea de qué contenido esperar.

Apple TV Plus: Series y programas confirmados

Apple TV Plus: Series y programas sin confirmar

Apple está en negociaciones con Fremantle, el estudio coproductor de series de reality como American Idol y America's Got Talent, reportó Deadline el 14 de marzo en base a la confirmación de la matriz, RTL Group, en sus resultados financieros. Además de los programas de reality, RTL Group también produce series con guiones originales. Deadline no dio a conocer qué tipo de programación o cuántas le interesa a Apple.

Una adaptación para Apple aparentemente de la película de fantasía Time Bandits (1981) está en desarrollo de la mano de Taika Waititi, director de la película de Marvel Thor: Ragnarok reportó Variety el 11 de marzo. La versión en serie para Apple cuenta con la producción de Paramount TV, Anonymous Content y Media Rights Capital. El exejecutivo de HBO, Michael Ellenberg, y fundador del estudio de producción Media Res, además de producir la serie con Larson sobre la agente de la CIA, también desarrolla una serie basada en la novela escrita de Jin Lee, Pachinko, que examina la vida de cuatro generaciones de una familia coreana, según Variety. Apple está cerca de finalizar un acuerdo para otra serie de ciencia ficción escrita por Simon Kinberg (X-Men para Fox) y David Weil (creador de la nueva serie The Hunt en Amazon), reportó Deadline. Aún se desconocen los detalles pero podría ser un drama ambicioso y con mucho presupuesto. Se comenzaría a rodar durante el verano. Según Deadline, Apple transmitirá un documental llamado The Elephant Queen (La reina elefante) sobre una matriarca elefante que lleva a su manada en búsqueda de comida y agua. El documental será narrado por Chiwetel Ejiofor, el actor nominado al Oscar por 12 años de esclavitud. Apple también compró los derechos para estrenar una película animada llamada Wolfwalkers sobre una joven cazadora de lobos que viaja a Irlanda para matar a estos animales "demonios". Pero las circunstancias cambian. Wolfwalkers es del animador Tomm Moore, nominado a dos Oscar por Song of the Sea (2015) y The Secret of Kells (2010). Apple ha pedido la adaptación de la serie francesa Calls del director Timothée Hochet. La serie, que se estrenó en 2017, se basa en conversaciones de audio que se produjeron para la vida real.

Una serie dramática también en camino a Apple se basará en la exitosa novela Shantaram del autor Gregory David Roberts sobre un hombre que huye de una prisión australiana y decide comenzar una vida nueva (y anónima) en la ciudad de Bombay en la India. Las casas de producción Anonymous Content y Paramount TV producirán el drama. A ellos se les reconoce por programas como 13 Reasons Why. Anonymous Content también está involucrado en la comedia Dickinson también para Apple. Para los amantes de la ciencia ficción, se ha confirmado que llegará a Apple una serie basada en los libros de la "Saga de la Fundación" del autor Isaac Asimov. Asimov escribió 16 libros sobre unos científicos que buscan restaurar una civilización después de la caída de un imperio galáctico, lo que dará para mucho contenido. Home: Una serie documental de 10 episodios que mostrará los interiores de algunas de las casas más extraordinarias del mundo, según reportó Variety. Aunque no estuvo en el escenario el jugador de baloncesto Kevin Durant, Swagger, la serie dramática inspirada por el campeón de la NBA, producida por Brian Grazer (A Beautiful Mind, Empire, 24) y la casa de producción Imagine Entertainment de Ron Howard (Arrested Development, Apollo 13, A Beautiful Mind) parece seguir en marcha. Witherspoon también será la productora ejecutiva de una serie cómica. [La comediante Kristen Wiig, originalmente estaba pautada para salir en esta producción pero tuvo que retirarse por otro conflicto profesional -- trabajará en la nueva Wonder Woman 1984]. Apple supuestamente quiere continuar con la serie del cual había pedido una temporada de 10 episodios, cada uno de una hora de duración. En 2016, se reportó Bloomberg reportó

Para hacer disponible este contenido en otras plataformas, Apple anunció que el app de Apple TV se podrá descargar en televisores Samsung, Sony, LG y Vizio, además de las cajas transmisoras Roku y Fire TV de Amazon.

En cuanto a modalidades de uso, Apple ofrecerá la opción de descargar series y películas en su servicio de video por streaming, de acuerdo con MacRumors. Sin embargo, esta opción vendrá con limitaciones ya que Apple TV Plus solo permitirá cierto número de descargas al mismo tiempo, ya sea de la misma serie o película, o de varios títulos. Igualmente, el reporte indica que no se podrá descargar un mismo contenido en diferentes dispositivos.

Con series de Steve Carell, Chris Evans, Hailee Steinfeld y Kevin Durant en la lista, Apple parece tener más de 34 proyectos (algunos también aún sin confirmar) que formarán parte de su inversión de US$1,000 millones para crear contenido original. En este proceso ayudarán varios ejecutivos que la gigante de Cupertino se robó de Amazon, incluyendo a Tara Sorensen, (exdirectora de programación para niños), Carina Walker (ex ejecutiva de desarrollo Internacional), Tara Pietri (ex directora de negocios). Apple ya cuenta con Zack Van Amburg y Jamie Erlicht, quienes trabajaron hasta el verano pasado en Sony y ahora siguen las órdenes de Eddy Cue.

Además, tras estas series están muchos de los nombres más destacados de Hollywood, como los directores y productores Steven Spielberg, Ron Howard y Brian Grazer.

Sin embargo, según reportó el New York Post el 3 de marzo, Apple se ha involucrado muy detalladamente en aspectos de la producción de este contenido, tanto que algunos agentes y productores están calificando su relación con la empresa como "difícil" y hasta los llaman "entrometidos". Apple tiene ambiciones de ganar un Oscar, tal como Netflix lo hizo con Roma por lo que según el reporte del New York Post Apple parece que está invirtiendo entre US$5 millones y US$30 millones al año en seis películas con ese potencial.



Sin embargo, un reciente reporte de The Financial Times indica que Apple ha invertido más de US$6,000 millones en la creación de contenido original de series y películas para su plataforma de streaming Apple TV Plus.

Una analista de Morgan Stanley predice que en su primer año el servicio de streaming de Apple podría generar entre US$500 millones y US$4,400 millones dentro de seis años, reportó CNBC. Otro analista pone la cifra de ingresos entre US$7,000 millones y US$10,000 millones al año, y agrega que el servicio Apple sumará 100 millones de usuarios en su servicio de video en sus primeros tres años.

Apple confirmó que lanzará el servicio en al menos 100 países a nivel global y que este no tendrá anuncios.

