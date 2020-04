Apple TV Plus se apunta a celebrar el Día de la Tierra

Apple TV Plus

Este miércoles 22 de abril será un Día de la Tierra singular. Y Apple quiere unirse a la celebración. Por eso el gigante de Cupertino ha estrenado en su el corto de animación para toda la familia Here We Are: Notes for Living on Planet Earth.

Meryl Streep se encarga de narrar esta historia que también cuenta con las voces de los actores Chris O'Dowd (Get Shorty), Jacob Tremblay (Room) y Ruth Negga (Ad Astra). Here We Are: Notes for Living on Planet Earth está basado en (The Day the Crayons Quit).

Según la sinopsis oficial de Apple, la historia sigue a un niño precoz de siete años que a lo largo del Día de la Tierra va aprendiendo diferentes cosas sobre las maravillas del mundo en el que vivimos gracias a sus padres y a una exposición en el Museum of Everything (Museo del Todo).

Here We Are: Notes for Living on Planet Earth dura 36 minutos y ya está disponible en Apple TV Plus.

El servicio de streaming de Apple se lanzó el 1 de noviembre de 2019 en más de cien países y desde entonces ha tratado de hacerse un hueco en el cada vez más competitivo mercado de los servicios de streaming. Algunas de las propuestas originales de este servicio incluyen el drama con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, The Morning Show; la serie de género fantástico con Jason Momoa, See; o la serie antológica y producción de Steven Spielberg, Amazing Stories.