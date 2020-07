Apple TV Plus bate récords propios de audiencia con 'Greyhound'

Apple TV Plus

Apenas una semana después de su estreno en Apple TV Plus, Greyhound, la película protagonizada por Tom Hanks ha sido todo un éxito.

Apple no ofrece sus números de audiencia, pero según un reporte de Deadline publicado el 14 de julio, el estreno en streaming de Greyhound tuvo tanta audiencia como el de un gran éxito de taquilla y ha sido el estreno más visto desde que se lanzase la plataforma de streaming en noviembre de 2019. Según el medio fuente, alrededor del 30 por ciento de los espectadores de Greyhound eran nuevos suscriptores del servicio Apple TV Plus.

La producción no es propia de Apple, pero la empresa compró en mayo los derechos de la película a Sony Pictures por una cantidad cercana a los US$70 millones.

Greyhound cuenta con un guion propio escrito por Tom Hanks que está basado en la novela The Good Shepherd de C.S. Forester. Dirigida por Aaron Schneider, Greyhound se desarrolla en los inicios de la Segunda Guerra Mundial, donde Hanks interpreta a un inexperto comandante de la Marina estadounidense llamado Ernest Krause, que se encarga de conducir y proteger a un convoy de buques aliados acechados por submarinos nazis. Puedes ver el tráiler de la película a continuación.

Apple está realizando importantes inversiones recientemente para traer contenido exclusivo a su servicio de cine. La empresa ha pagado US$200 millones para financiar la producción de Killers of the Flower Moon, la nueva película de Scorsese protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. La empresa también ha adquirido los derechos de Snow Blind, película que será protagonizada por Jake Gyllenhaal y de Emancipation, una película que protagonizará Will Smith sobre un esclavo fugitivo.