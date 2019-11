Promoción de Apple TV Plus no puede ser activada por algunos usuarios: reporte

Connie Guglielmo/CNET

Si has comprado un iPhone, iPad, Mac, Apple TV o iPod Touch nuevo a Apple o a un vendedor autorizado desde el 10 de septiembre, Apple promete regalarte un año gratuito de Apple TV Plus. Sin embargo, algunos usuarios no han podido activar el servicio.

De acuerdo con 9to5Mac, Apple ha estado enviando notificaciones a aquellos que adquirieron uno de estos dispositivos recordándoles que pueden activar su año gratuito de Apple TV Plus, pero algunos usuarios reportan que, a pesar de haber recibido la notificación, el app TV de Apple no muestra la opción del año gratis, sino solo una prueba gratuita de siete días.

Además, otros usuarios informaron que sí pueden activar el año gratis a pesar de no haber comprado un dispositivo Apple recientemente. 9To5Mac recomienda que si no ves la opción del año gratis, cierres el app TV, cierres sesión con tu ID de Apple y vuelvas a iniciar sesión. Si al entrar de nuevo al app sigues sin tener la opción del año gratis, ponte en contacto con el soporte técnico de Apple.

CNET en Español sí pudo acceder a esta promoción y enviamos a Apple una solicitud de comentarios adicionales.

El catálogo de Apple TV Plus es aún algo limitado. Entre las series disponibles desde su lanzamiento el 1 de noviembre están The Morning Show con Jennifer Aniston y Steve Carell, See con Jason Momoa o For All Mankind.