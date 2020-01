Apple TV Plus obtiene su primer premio gracias a The Morning Show

Agrandar Imagen Apple

Apple TV Plus, el servicio por streaming de series y películas de Apple, obtuvo su primer premio a menos de un año de su disponibilidad global.

El premio, otorgado en el rubro de mejor actor de reparto en una serie en los Critics' Choice Awards, fue gracias a la actuación del actor Billy Crudup, quien interpreta a Cory Ellison en el drama The Morning Show, una serie en la que comparte pantalla con Jennifer Aniston, Reese Whiterspoon y Steve Carell, entre otros.

Crudup compitió por el premio junto a Asante Blackk (This Is Us, de NBC), Asia Kate Dillon (Billions, de Showtime), Peter Dinklage (Game of Thrones, de HBO), Justin Hartley (This Is Us, de NBC), Delroy Lindo (The Good Fight, de CBS All Access) y Tim Blake Nelson (Watchmen, de HBO).

La nominación de Crudup fue la única nominación para Apple TV Plus en la premiación.

El premio para Apple TV Plus, si bien no es un reconocimiento a mejor serie o mejor actor principal, sí sirve para contrarrestar las duras críticas que recibió The Morning Show. A pesar de que los críticos atizaron contra el show, la audiencia la ha calificado positivamente. En el sitio de reseñas Rotten Tomatoes, el show tiene un 63 por ciento (sobre 100) de aprobación por parte de la crítica; la calificación de los usuarios, en cambio, es del 94 por ciento de aprobación.

Apple TV Plus se lanzó en noviembre pasado con poco contenido, pero que ha ido aumentando su catálogo mes tras mes. El servicio cuesta US$4.99 al mes y una sola cuenta puede ser usada en una familia (de máximo seis usuarios).