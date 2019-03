Apple TV Plus: cómo verlo; dónde estará disponible –y por cuánto

Captura de pantalla: Claudia Cruz/CNET

Apple presentó el 25 de marzo su esperado servicio de streaming de video, Apple TV Plus, que según Apple hará su debut en el otoño de 2019.

Durante una presentación en el Teatro Steve Jobs en el campus Apple Park, Tim Cook y otros ejecutivos de Apple presentaron oficialmente el estreno próximo de algunas series originales, incluyendo Amazing Stories, The Morning Show, Little America, Little Voices, Dickinson y Defending Jacob. [Aquí puedes er una lista actualizada de los programas anunciados y los que esperamos se lancen pronto en el servicio].

¿Cuánto costará?

Apple no entró en detalles sobre el costo del servicio que existirá dentro del app Apple TV, que recibirá una actualización este mayo.

Por ejemplo, la compañía no dijo si el servicio sería gratis, como se ha rumorado, para los usuarios del iPhone, iPad, Apple TV y Mac. Eso suena menos probable ahora que sí sabemos que cuando se lance el servicio no habrán anuncios.

TV Plus transmitirá el contenido original y exclusivo de Apple, pero el nuevo Apple TV ofrecerá un producto llamado TV Channels por el cual los usuarios podrán pagar por cadenas con contenido premium, como HBO, Showtime y Starz, a la carta (estos precios varían) sin tener que descargar un app adicional.

¿En dónde podré usarlo?

Para acceder a TV Plus debes utilizar el app Apple TV en un dispositivo de Apple (iOS, WatchOS y pronto en MacOS). Si no tienes uno, necesitarás descargar el app, a partir de mayo, a televisores inteligentes de Samsung, LG, Vizio, y Sony. Además estará disponible para las cajas de streaming de Roku y Amazon Fire TV que te permitirán usar TV Plus en otros televisores.

Apple TV Plus llegará a más de 100 países, aunque Apple no aclaró si este será el caso al momento de lanzamiento.

