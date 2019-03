El primer video que Tim Cook mostró el lunes al presentar el servicio de Apple TV Plus fue toda una declaración de intenciones. Filmado en blanco y negro, el video alternó escenas de un rodaje en estudio con testimonios de cinco directores destacados: Steven Spielberg, J.J. Abrams, Sofia Coppola, M. Night Shyamalan y Ron Howard.

En este primer video nadie habló de sus proyectos ni del nuevo servicio de Apple. Todo giró en torno del arte de contar historias, de la pasión de producir películas, de las responsabilidad de ser la voz de quienes carecen de ella. Apple apeló al glamour de las estrellas de Hollywood y al prestigio de algunos de sus directores más connotados para transmitir una idea clara y potente: Apple TV Plus no es solo un agregador o un curador de contenidos; su intención es competir en el negocio de las películas y series como cualquier otro estudio de Hollywood.

Pero, tras este video general e inspirador, la empresa reveló únicamente un video que recopiló escenas de algunas de las películas y series originales que Apple estrenará en su plataforma de streaming. No hubo tráilers individuales de algunos de estos shows y filmes, pues quizás la gigante de Cupertino deseaba que la gran noticia fuese el servicio y el talento involucrado. Ya habrá tiempo para generar hype y para que la gente hable de los shows.

Todo fanático de las series digitales y de TV se estará haciendo ahora la pregunta: ¿lo mostrado en el evento de Apple fue suficiente para posicionar a Apple TV Plus como un servicio al que hay que suscribirse sin falta?

El tráiler del servicio mostró una oferta amplia, que incluye series de época (ambientadas en el siglo XIX), conviviendo con dramas y comedias contemporáneas, historias de ciencia ficción y fantasía, recreaciones de un mundo post-apocalíptico... y muchas, muchas caras famosas.

Todas las escenas mostradas exhiben altos niveles de producción, pero al no disponerse de tráilers individuales resulta difícil tener una idea clara del toque personal de cada director en sus proyectos.

¿Cómo será el regreso de Spielberg a la TV, medio en el que debutó en 1969? ¿Qué podemos esperar de Damien Chazelle (La La Land), Sofía Coppola (Lost in Translation) o M. Night Shyamalan (Glass) en un proyecto para ver en streaming? Por ahora estas preguntas siguen en el aire.

Resulta significativo que la primera estrella que subió a la tarima fue Steven Spielberg, quien recibió una ovación de pie del público presente en el Teatro Steve Jobs. El director ha sido crítico con Netflix en los meses recientes, así que la presencia de Spielberg fue también un mensaje de Apple de que el nuevo servicio cuenta con el respaldo de uno de los realizadores más respetados de Hollywood.

Llama la atención que Spielberg escogió la serie Amazing Stories como su proyecto para regresar a la pantalla chica. El director ya produjo una versión de esta serie en 1985, cuando se encontraba en el momento de su mayor éxito comercial en Hollywood. Spielberg aprovechó el poder y prestigio del que gozaba en ese momento para que NBC se comprometiera a emitir dos temporadas aun sin haberla estrenado. La audiencia no fue la esperada -- quizá el público no estaba preparado para una serie antológica de fantasía y ciencia ficción en ese momento --, así que fue cancelada en 1987.

En 2019 Spielberg aspira por una segunda oportunidad con Amazing Stories. Los avances en efectos visuales permiten ahora adaptar historias que hace tres décadas resultaba prohibitivo en la TV por los altos costos. El éxito de Black Mirror en Netflix y el reboot de The Twilight Zone que pronto estrenará CBS All Access son indicios de que es un buen momento para relanzar una antología como Amazing Stories. (Nota del editor: CBS All Access forma parte de CBS, matriz de CNET y CNET en Español).

Pero Spielberg no reveló un tráiler ni sinopsis de la primera temporada de su serie; solo refirió que una de las historias tratará sobre un piloto de la Segunda Guerra Mundial que viaja en el tiempo hasta llegar a la actualidad. De hecho, el video de presentación de Apple TV Plus incluyó una toma de ese episodio.

A contracorriente

Nada de lo mostrado es familiar al espectador: ningún superhéroe, ninguna batalla medieval, ningunos jóvenes en una escuela secundaria. Es como si Apple TV Plus hubiese decidido precisamente mostrar cuán diferente será su oferta de las otras plataformas de streaming. (Tampoco, ningún contenido en español).

Fue una presentación que parecía dirigida a gente mayor de 45 años, con un video que enfatizaba las emociones y el alto nivel de producción. Lo cual fue una sorpresa pues entre la audiencia se encontraba Chris Evans, el mismísimo Capitán América, quien protagonizará una serie original, Defending Jacob. O la estrella juvenil Hailee Steinfeld (Bumblebee), quien dará vida a la laureada poetisa Emily Dickinson en una serie sobre su vida.

El único guiño a la audiencia juvenil fue la participación de Jason Momoa para presentar la serie See, con una premisa interesante sobre un mundo post-apocalíptico, en el que la estrella de Aquaman será un guerrero y líder de una comunidad. El actor Aaron Paul también apareció en el tráiler en una escena del drama Are You Sleeping, pero, debe reconocerse que mientras no sea reeditando el papel de Jesse Pinkman en la secuela de Breaking Bad, Aaron Paul no es un imán para atraer suscriptores.

Quizás la serie de ficción más destacada en el evento de Apple fue The Morning Show, un dramedy (mezcla de drama y comedia) sobre la producción de un programa matutino de TV, del que hablaron sus tres estrellas: Reese Witherspoon, Jennifer Aniston y Steve Carell.

Apple TV Plus luce hasta ahora como un HBO pero sin blasfemias ni sexo: series de prestigio, con alto nivel de producción, que apuntan a historias conmovedoras e inspiradoras. Un espíritu humanista y un sano asombro parece guiar su propuesta.

Lo cierto es que viendo la lista completa de series y películas originales anunciadas por Apple TV Plus, hay títulos que resultan muy interesantes. Pero todavía no reveló sus cartas para inclinar el juego del streaming a su favor.