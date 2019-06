Presentan tráiler de Mythic Quest, un show de Apple TV Plus

YouTube

Si te gustó la parodia Silicon Valley en HBO sobre las compañías de tecnología, tal vez también te encante la nueva serie para Apple TV Plus sobre un estudio ficticio que desarrolla videojuegos.

Durante su presentación en E3 2019, Ubisoft invitó al escenario al actor y productor Rob McElhenney (It's Always Sunny in Philadelphia), quien trabajó junto con la gigantesca casa editorial francesa en la nueva comedia Mythic Quest: Raven's Banquet —que se transmitirá por el servicio de streaming de Apple—, para que presentara el primer tráiler de la serie.

"Todos los productores ejecutivos ... dijiimos que si íbamos a hacer [esta comedia] teníamos que hacer las cosas bien y ser lo más auténticos que se pudiera", explicó McElhenney desde el escenario del teatro Orpheum en Los Ángeles este 9 de junio. "Porque, como saben, nadie se entera de las mentiras más rápido que esta comunidad [de gamers]".

Por eso, agregó McElhenney, se unieron a Ubisoft en este esfuerzo.

La serie sigue a los personajes del estudio y a su carismático director creativo, Ian Grimm (protagonizado por McElhenney), en su preparación para el lanzamiento de Mythic Quest: Raven's Banquet, la secuela al muy popular videojuego (ficticio) Mythic Quest. Seguro que el proceso no será tan fácil como pensamos y los tropiezos de los personajes principales nos darán muchas razones para reír.

Según reportes, la producción ya concluyó grabaciones por lo que podríamos verla apenas se lance Apple TV Plus, en otoño de este año para más de 100 países con docenas de series y documentales. Apple aún no ha dado a conocer el precio de una suscripción al servicio.

Durante E3 2019, Ubisoft anunció nuevos videojuegos —como Watch Dogs Legion, Gods & Monsters, y Roller Champions— además del lanzamiento de un servicio de videojuegos, Uplay Plus.