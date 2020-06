Apple TV Plus llega a mil millones de pantallas, según Apple

Sarah Tew/CNET

Apple TV Plus está presente en mil millones de dispositivos, una cifra que la compañía ya mencionaba incluso antes de lanzar el servicio. Apple repitió el número este lunes durante la conferencia para desarrolladores WWDC 2020. Asimismo, la compañía dijo que su app TV, que es donde Apple TV Plus existe como servicio, llegaría a las televisiones inteligentes Vizio y Sony este verano.

La cifra de Apple simplemente significa que la aplicación TV está presente en mil millones de dispositivos. Apple hizo el trabajo difícil vendiendo miles de millones de iPhones y teniendo en cuenta que el app Apple TV está automáticamente instalado en el sistema operativo iOS de los iPhones. Más de 2,000 millones de iPhones se han vendido a lo largo de los años y el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, dijo el año pasado que 900 millones de esos iPhones estaban activos.

El app TV también está preinstalada en Apple TVs, además de Rokus y Amazon Fire TVs.

El tamaño de un servicio de suscripción de video se mide típicamente por el número de suscriptores. Netflix, por ejemplo, tiene más de 182 millones de suscriptores. Disney Plus, que se lanzó menos de dos semanas después que lo hiciera Apple TV Plus, acumulaba 54.5 millones de suscriptores a principios de mayo. Apple nunca ha hecho pública la cantidad de suscriptores de Apple TV Plus, lo que normalmente suele indicar que es un número que no se compara bien con los de la competencia.

Apple TV Plus ya estaba disponible para televisiones inteligentes Vizio y Sony usando la función AirPlay. Este lunes, Apple dijo que esas televisiones tendrían el app TV este verano.

Apple anunció en la conferencia nuevas versiones del software iOS para iPhone y iPad, así como software macOS para sus computadoras y watchOS para sus relojes. WWDC suele atraer cada año a miles de programadores, fans y miembros de la prensa al centro de convenciones de San Jose, en California. Sin embargo, este año se canceló el evento presencial a causa de la pandemia del coronavirus, por lo que Apple está celebrando la conferencia de manera completamente virtual durante esta semana.

Apple TV Plus es el servicio de streaming de video de Apple e incluye películas y series de televisión originales. Con un presupuesto que se rumora alcanza los US$6,000 millones para atraer a grandes estrellas de Hollywood, Apple TV Plus es uno de los protagonistas de la llamada "guerra del streaming", un periodo de siete meses durante los cuales varios gigantes mediáticos y tecnológicos han lanzado nuevos servicios de streaming y se han peleado la participación de mercado. Entre los contendientes están los noveles Apple TV Plus, HBO Max, Disney Plus y Peacock de NBCUniversal, frente a los pesos pesados como Netflix y Amazon Prime Video. Se trata de una competición que ha hecho que las grandes corporaciones inviertan miles de millones de dólares tratando de definir el futuro de la televisión.