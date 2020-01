Apple TV Plus anuncia las fechas de estreno de sus nuevas series

Fue un fin de semana movido para Apple TV Plus pues el servicio de streaming anunció el domingo 19 de enero, durante la gira de prensa de la Television Critics Association, las fechas de estreno de sus nuevas series y mostró las primeras imágenes de estos shows.

Además, en una demostración de confianza en sus contenidos, Apple TV Plus confirmó la renovación de dos nuevas series que todavía no ha estrenado, Home Before Dark y Mythic Quest, que se unen así a los otros cinco shows que fueron renovados para una segunda temporada: Little America, Dickinson, See, Servant y For All Mankind.

A contiuación ofrecemos detalles de cada título presentado el fin de semana por Apple TV Plus, con las fechas de estreno y más información sobre el elenco y argumentos de los nuevos shows.

Amazing Stories

Steven Spielberg debuta en el streaming. La serie es Amazing Stories y el 6 de marzo Apple TV Plus estrena cinco episodios. Producida por AmblinTelevision y Universal Television, esta serie antológica —al estilo Black Mirror o The Twilight Zone— es un reboot de la Amazing Stories original, creada por Spielberg para NBC entre 1985 y 1987.

Apple TV Plus

Esta serie original es quizás la más anticipada de todas las ofrecidas por Apple TV Plus. Spielberg es el productor ejecutivo y los showrunners son Eddy Kitsis y Adam Horowitz (Lost). Es una reimaginación de la serie de 1985, en el que cada episodio contará una historia distinta, que "transportará a la audiencia a mundo asombrosos a través de la mirada de los cineastas, directores y guionistas más imaginativos de hoy".

Entre los actores que participan en la serie están Dylan O'Brien (Maze Runner), Victoria Pedretti (You), Josh Holloway (Lost), Sasha Alexander (Rizzoli & Isles) y Robert Forster, en su última interpretación antes de morir en 2019. Los directores de los episodios incluyen a Chris Long (The Americans), Mark Mylod (Game of Thrones), Michael Dinner (Unbelievable), Susanna Fogel (Utopia) y Sylvain White (The Rookie).

Defending Jacob

El mismísimo Capitán América del cine, Chris Evans, es el protagonista de Defending Jacob, un thriller basado en la exitosa novela homónima escrita por William Landay. Los primeros tres episodios se estrenan el 24 de abril y luego los capítulos restantes se estrenarán semanalmente cada viernes.

Apple TV Plus

Además de Evans, Defending Jacob tiene en su elenco a Michelle Dockery (Downton Abbey), Jaeden Martell, Cherry Jones, Pablo Schreiber, Betty Gabriel, Sakina Jaffrey y J.K. Simmons, como actor invitado.

Creada y escrita por Mark Bomback, Defending Jacob desarrolla su trama alrededor de un crimen terrible que sacude la tranquilidad de un pequeño pueblo de Massachusetts y que forzará a un asistente del Fiscal de Distrito a elegir entre defender la justicia o proteger a su hijo.

Mythic Quest: Raven's Banquet

Prevista para estrenarse el 7 de febrero, Mythic Quest: Raven's Banquet es otra serie renovada para una segunda temporada sin haber debutado en Apple TV Plus.

En un estilo que recuerda a Silicon Valley, esta nueva serie es una comedia que muestra a un equipo de desarrolladores de videojuegos a cargo de un popular juego. Su primera temporada tiene nueve episodios de media hora de duración.

Mythic Quest: Raven's Banquet está protagonizada por Rob McElhenney, quien interpreta a Ian Grimm, el director creativo de la empresa desarrolladora del videojuego. Le acompañan en el elenco F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Ashly Burch y Jessie Ennis.

Trying

En una programación dominada por las producciones estadounidenses, Trying destaca por ser la primera serie británica original que llega a Apple TV Plus. Se estrenará el 1 de mayo en el servicio.

Apple TV Plus

Protagonizada por Rafe Spall y Esther Smith, Trying es una serie de humor centrada en la pareja formada por Jason y Nikki, quienes desean tener un bebé y no logran quedar "embarazados".

La actriz Imelda Staunton también forma parte del elenco de la serie, que consta de ocho episodios de media hora. Es una producción original de BBC Studios escrita por Andy Wolton.

Home

La serie Home es uno de los tres títulos que Apple presentará en el festival SXSW 2020 en Austin, Texas, el próximo marzo, antes de su estreno en Apple TV Plus el 17 de abril.

Es una serie documental que ofrece imágenes de algunas de las casas más innovadoras del mundo. Su primera temporada consta de nuevo episodios y cada capítulo se adentrará en las historias de los arquitectos, ingenieros y propietarios que construyeron hogares fuera de lo común.

Apple TV Plus

La serie tiene el respaldo del mismo equipo que creó la serie Chef's Table y tiene como productores ejecutivos a Joe Poulin, Matthew Weaver, Bruce Gersh, Ian Orefice, Doug Pray, Collin Orcutt, Matt Tyrnauer, Corey Reeser y Kim Rozenfeld.

Central Park

Comedia musical de dibujos animados, Central Park se estrenará en verano de 2020 (aún sin día específico), pero en marzo los asistentes al festival South by South West (SXSW) en Austin, Texas, podrán ver los primeros episodios.

El show fue creado por Loren Bouchard (Bob's Burgers) y cuenta con el actor Josh Gad (Frozen) como productor ejecutivo. La serie se centra en la familia Tillerman, que vive en Central Park, Nueva York.

Apple TV Plus

La familia Tillerman está formada por Owen, gerente del parque, y su esposa periodista Paige, quienes crían a sus hijos Molly y Cole en el parque, donde hacen frente a la millonaria Bitsy Brandenham y su asistente Helen, deseosas de transformar Central Park en un conjunto de edificios.

Central Park cuenta con las voces en inglés de Josh Gad, Leslie Odom Jr., Kristen Bell, Kathryn Hahn, Tituss Burgess, Daveed Diggs y Stanley Tucci.

Visible: Out on Television

Apple también lanzó el primer tráiler de la serie documental Visible: Out on Television, que explora cómo el movimiento LGBTQ ha luchado por su visibilidad en las pantallas de televisión y revela la importancia del medio televisivo para crear consciencia en la población estadounidense. La serie dispone de cinco episodios y se estrena el 14 de febrero.

El documental combina imágenes de archivo con entrevistas a figuras clave del movimiento. Visible: Out on Television es narrado por Janet Mock, Margaret Cho, Asia Kate Dillon, Neil Patrick Harris y Lena Waithe. Cada episodio abordará temas como invisibilidad, homofobia y la evolución de los personajes LGBTQ en la industria televisiva.

Home Before Dark

Si bien no ha sido estrenada, Apple anunció, el domingo 19 de enero, que renovó para una segunda temporada a Home Before Dark, una serie dramática de misterio basada en los reportajes de una joven periodista de investigación llamada Hilde Lysiak.

Apple TV Plus

Dirigida por Jon M. Chu, Apple TV Plus lanzará sus primeros tres episodios el 3 de abril y luego estrenará semanalmente un nuevo capítulo cada viernes. La historia de Home Before Dark sigue a una "joven que se muda de Brooklyn a un pequeño pueblo en el que vivió su padre hace mucho tiempo; allí, su empecinada búsqueda de la verdad la conduce a desenterrar un caso sin resolver que todos en el pueblo, incluido su padre, trataron de ocultar".

El elenco de Home Before Dark incluye a Brooklynn Prince, Jim Sturgess, Abby Miller, Kylie Rogers, Adrian Hough, Jibrail Nantambu, Deric McCabe y Joelle Carter. La serie fue creada y producida por los showrunners Dana Fox y Dara Resnik.

Se trata de una oferta diversa, que apela a distintos tipos de géneros (drama, comedia y suspenso) y formas narrativas (documental, animación, ficción). Habrá que esperar a sus estrenos para ver si Apple TV Plus tiene en ellas un show que cautiva a las audiencias de streaming.