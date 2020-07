Apple TV Plus encarga serie al oscarizado Mark Boal, con diálogos en español e inglés

sigue apostando por hacerse un hueco en el cada vez más competitivo ecosistema de las plataformas de streaming. El servicio de suscripción de video de Apple ha anunciado una serie escrita y producida por Mark Boal, Echo 3. Boal, guionista y colaborador habitual de la directora Kathryn Bigelow, tiene dos premios Oscar por la producción y guión de Zero Dark Thirty. Este experiodista también ha escrito The Hurt Locker y Detroit.

Vera Anderson/WireImage

Echo 3 será un thriller de acción de 10 episodios, ambientado en América Latina. "En Echo 3, Amber Chesborough, una científica brillante y joven, es el centro emocional de una pequeña familia americana. Cuando desaparece en la frontera entre Venezuela y Colombia, su hermano y su marido (dos hombres con experiencia militar y pasados complicados) luchan para encontrarla", explica la sinopsis oficial de Apple sobre la serie.

La serie está basada en el título televisivo israelí When Heroes Fly e inspirada en la novela homónima de Amir Gutfreund. Siguiendo una tendencia que hemos visto últimamente en Narcos, White Lines o The Wasp Network, Echo 3 se filmará con diálogos en inglés y español.

Boal, cuya experiencia como guionista es cinematográfica, será el showrunner y productor de Echo 3 junto a Jason Horwitch (Rubicon). La inclusión del oscarizado escritor en este proyecto pone a Echo 3 entre aquellos proyectos a tener en cuenta como espectadores en los próximos meses.

El título se suma además a otras propuestas de producción internacional de Apple TV Plus, como la miniserie de Gary Goetzman, Tom Hanks y Steven Spielberg Masters of the Air.

Aclaración del editor: El marido de Patricia Puentes trabaja para Health en Apple.