Apple TV Plus: Cómo ver sus contenidos en español

Captura de pantalla por Alejandra Ramos / CNET en Español

El servicio de streaming de video, Apple TV Plus ya está disponible y entre su catálogo de contenido están series como The Morning Show y For All Mindkind, entre otras, y películas para todas las edades.

De acuerdo con la empresa, las series originales de Apple TV+ están subtituladas y dobladas a casi 40 diferentes idiomas, incluyendo subtítulos para personas con problemas auditivos. Las series y películas disponibles tienen versiones con audio o subtítulos en español de España y en español de América Latina, con excepción de Oprah's Book Club.

Pero, ¿cómo activar los subtítulos y el cambio de idioma a español?

Cuando la opción de audio en otro idioma está disponible, verás un símbolo con las letras AD en la página de información de la película o serie, el cual significa que cuenta con subtítulos; asimismo, en la película o serie, aparecerá un pequeño ícono en la esquina inferior derecha.

Sin embargo, a diferencia de otros servicios de contenido por streaming en donde puedes personalizar el tamaño y color de los subtítulos, Apple TV+ no ofrece dicha opción.

Estas son las instrucciones para activar los subtítulos y audio en español en diferentes dispositivos:

Computadoras Mac

Selecciona una película o programa Durante la reproducción, pasa el mouse sobre la pantalla En la esquina inferior derecha encontrarás dos íconos: el de diálogo, para seleccionar el idioma del audio, y uno con las letras CC, para seleccionar los subtítulos Elige la opción de audio o subtítulos

iPad y iPhone

Selecciona una película o programa Durante la reproducción, toca la pantalla En la esquina inferior derecha encontrarás el ícono de diálogo en el cual podrás seleccionar el idioma del audio y los subtítulos Elige tu opción de idioma de audio o subtítulos

Apple TV+ ya está disponible en Estados Unidos, España y en varios países de Latinoamérica como México, Colombia, Argentina, Costa Rica, Chile, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Paraguay, Ecuador, Perú, El Salvador, Bolivia, Guatemala, Honduras y Venezuela.