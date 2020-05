Apple/Captura de pantalla por Juan Garzon/CNET

Apple TV Plus estaría a punto de ofrecer más contenido a sus usuarios.

Según un reporte de Bloomberg, el fabricante del iPhone ha "recibido propuestas de estudios de Hollywood sobre licencias de contenidos antiguos" y ya adquirió los derechos de algunas viejas series de TV y películas para incorporarlas a la programación de su plataforma de streaming.

El reporte no menciona cuáles son los estudios con los que Apple se ha reunido, cuáles películas o series adquirió o cuándo estarán disponibles en su plataforma. Pero sí indica que Apple todavía no "ha adquirido alguna franquicia importante o blockbusters para su catálogo".

Reproduciendo: Mira esto: Apple TV Plus: ¿Vale la pena suscribirse al nuevo servicio...

Apple no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Lanzada en noviembre de 2019, Apple TV Plus cuesta US$4.99 al mes y dispone de una oferta variada de series originales, como The Morning Show, protagonizada por Jennifer Aniston; y See, con Jason Momoa; y películas como The Banker, con Samuel L. Jackson y Anthony Mackie. El servicio añadió recientemente el show OprahTalks sobre COVID-19 con Oprah Winfrey, y Defending Jacob, una nueva serie protagonizada por Chris Evans.

Si bien disponer de un catálogo de series y películas antiguas sería un cambio en su foco en contenidos originales exclusivos, la medida haría que Apple TV Plus fuese más competitiva con Netflix, Disney Plus y los próximos servicios que se suman a la guerra del streaming, como HBO Max y Peacock.

Vale añadir que también podría proporcionar un incentivo para que las personas paguen por el servicio, que Apple ofrece gratis durante un año con la compra de nuevo equipos y dispositivos.