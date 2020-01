Apple firma acuerdo exclusivo con Julia Louis-Dreyfus

Cortesía Christopher Anderson/Apple

Apple se ha apoyado en grandes estrellas para apuntalar algunas de sus primeras series, como es el caso de Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Jason Momoa, por mencionar tres ejemplos notorios. Y ahora, según un comunicado de Apple difundido el viernes, 17 de enero, la empresa la manzana ha firmado un contrato exclusivo con la actriz y productora Julia Louis-Dreyfus.

Este acuerdo –el primero que Louis Dreyfus firma con un servicio de streaming– es multianual y le permitirá a la actriz ganadora de ocho premios Emmy el desarrollo de nuevos proyectos exclusivamente para Apple TV Plus.

"Estoy emocionada con esta nueva alianza firmada con mis amigos de Apple. Agradezco también a mis representantes, quienes lograron estructurar un acuerdo de tal manera que ahora me pagarán con AirPods", bromeó Louis-Dreyfus en el comunicado. Se ignora por ahora los términos de la negociación y el monto que la compañía de la manzana pagará a la actriz.

La última serie de la actriz fue Veep en HBO, que culminó en 2019 y por la que Louis-Dreyfus obtuvo seis premios Emmy consecutivos a mejor actriz principal de TV, entre 2012 y 2017. Otras series por las que se recuerda a la estrella son Seinfeld y The New Adventures of Old Christine.

A la fecha, Apple ha firmado acuerdos exclusivos con Alfonso Cuarón, Kerry Ehrin, Jon M. Chu, Justin Lin, Jason Katims y Lee Eisenberg, así como con las compañías A24 e Imagine Documentaries.