Apple TV Plus llegará el 1 de noviembre por un precio que ni te imaginas

Captura de pantalla por Alejandra Ramos / CNET en Español

Uno de los primeros servicios que Tim cook presentó durante el evento de Apple del 10 de septiembre desde el Teatro Steve Jobs fue Apple TV Plus, en donde habló de la gran expectativa que han creado los tráilers de sus series originales, los cuales han sido vistos más de 100 millones de veces.

Apple TV Plus ofrecerá series, películas y documentales originales, como The Morning Show, Dickinson, For All Mankind, The Elephant Queen y See, esta última serie será protagonizada por Jason Momoa y estará disponible a partir del 1 de noviembre.

El servicio de video por streaming de Apple estará disponible a partir del 1 de noviembre a US$4.99 al mes con un tiempo de prueba gratuito de 7 días. El servicio Apple TV Plus está disponible para iPhone, iPad, Apple TV, iPod Touch, Mac y otras plataformas, incluido el sitio Web tv.apple.com. La compañía de Cupertino indicó que Apple TV Plus no tendrá comerciales y que estará disponible en más de 100 países.

Además, Cook dijo que quienes compren un nuevo dispositivo Apple (iPhone, iPad, iPod Touch, Mac o Apple TV) recibirán 1 año gratis de Apple TV Plus. Además, mediante Family Sharing, los usuarios pueden compartir su suscripción con hasta seis integrantes de su familia.

El equipo de CNET en Español estará en vivo y en directo este martes 10 de septiembre a partir de las 9:45 a.m. hora del Pacífico desde Cupertino, California con todas las novedades del lanzamiento del iPhone 11.