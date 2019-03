Apple TV vs. Apple TV Channels vs. Apple TV Plus: ¿Cómo se diferencian?

Apple/Screenshot by CNET

Apple tiene tres maneras nuevas para motivarte a ver más programas de TV y películas. Desgraciadamente, todas tienen nombres muy similares que comienzan con "Apple TV" y que te pueden llegar a confundir.

Tim Cook, presidente ejecutivo de Apple, dio a conocer en Cupertino este 25 de marzo el futuro de los servicios de la compañía. Apple no reveló ningún dispositivo nuevo pero, en cambio, mostró varias novedades en ese rubro de los servicios: Apple News Plus, un servicio que lleva 300 revistas a tu iPhone o iPad por US$10, un servicio de suscripción de videojuegos llamado Apple Arcade y una tarjeta de crédito con el logo de la manzana.

Sin embargo, gran parte del evento se concentró en el nuevo servicio de streaming de programas de televisión y películas originales de Apple, que culminó con la presencia de estrellas como Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Kumail Nanjiani, y productores como J.J. Abrams, Steven Spielberg y Oprah Winfrey. El servicio recibió el nombre de Apple TV Plus.

Pero Apple también habló sobre las actualizaciones al app de Apple TV, que incluye una nueva opción de Canales (o Channels en inglés). Entonces, ¿qué es realmente nuevo y qué sabemos de estos cambios? Aquí te explicamos lo que sabemos.

La actualización al app Apple TV

Presentada en 2016, esta aplicación, que se puede usar con la caja de transmisión de videos Apple TV, al igual que con los iPhone y iPad, ofrece en un mismo lugar programas de televisión y películas similar a otros servicios de suscripción como Hulu, Amazon Prime Video, ESPN, PlayStation Vue y otros. Una versión actualizada del app llegará al mercado este mayo e integrará las compras de los programas de TV y las películas hechas desde iTunes, además de brindar sugerencias para otros tipos de contenido. Apple dice que la aplicación también llegará a los televisores inteligentes de Samsung esta primavera, así como a los televisores de Sony, LG y Vizio en un futuro cercano, y a las cajas de Roku y Amazon Fire. El nuevo app de Apple TV estará disponible para las computadoras con el sistema operativo MacOS este otoño.

Los canales de Apple TV

Apple TV Channels es una función completamente nueva en el app de Apple TV que le permitirá a los suscriptores agregar contenido de una variedad de canales externos, incluyendo HBO, Showtime, EPIX, Starz, Britbox y más. Las suscripciones se realizarían dentro del app de Apple TV, sin requerir cuentas o contraseñas de otras aplicaciones (como el app HBO Now). Los usuarios podrán compartir las suscripciones de los canales de Apple TV con sus familiares a través de la función Family Sharing. El servicio suena parecido al servicio Prime Channels de Amazon, disponible ahora. Apple no anunció los precios, pero un reporte reciente dice que los servicios como HBO tendrán un descuento. (Showtime es propiedad de CBS, al igual que CNET en Español).

El servicio de streaming Apple TV Plus

A partir de este otoño, Apple TV Plus será un servicio de streaming de video independiente que albergará programas originales de televisión, películas y documentales exclusivos de Apple. Apple tiene un acuerdo de varios años con Oprah Winfrey y otras celebridades como Reese Witherspoon, J.J. Abrams y docenas de otros actores, directores y productores. La compañía ha invertido más de US$1,000 millones y se ha comprometido a lanzar más de 30 programas y películas, los cuales incluyen la serie Amazing Stories de Steven Spielberg, The Morning Show, protagonizada por Witherspoon, Jennifer Aniston y Steve Carell (sobre las relaciones laborales en un noticiero de la mañana) y Little America, que presenta historias que se centran en los inmigrantes en Estados Unidos. No se dijo cuál sería el precio de una suscripción a Apple TV Plus.

Apple TV

Los tres anteriores son servicios nuevos, pero Apple también continúa vendiendo su caja de transmisión de video que, para confundirte aún más, también se llama Apple TV. Es la caja de streaming de "lujo" favorita de CNET y tiene un precio de US$150 (la versión estándar) y US$180 (la versión 4K HDR). Será interesante ver si la compañía decide cambiar algo de la caja Apple TV más adelante este año, o si al menos le baja el precio antes del lanzamiento de Apple TV Plus. Ya veremos.

