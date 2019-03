Cómo el nuevo Apple TV hará que sea más fácil abandonar la TV por cable

Apple

El próximo gran producto de Apple no tiene un botón de inicio, ningún conector para audífonos, ni biseles, ni cables. Para la compañía que construyó su reputación con una simplicidad radical, su mantra se pondrá a prueba en su nuevo y ambicioso proyecto de streaming Apple TV Plus. Cambiar la forma en que el mundo usaba las computadoras y los teléfonos celulares era una cosa; cambiar la forma en que vemos la televisión será un reto totalmente distinto.

Mucha gente, incluyendo a muchos dentro de la propia Apple, solía pensar que cambiar la televisión significaba que Apple tendría que diseñar sus propios televisores. Pero a medida que el comportamiento del consumidor evolucionó durante la última década, quedó claro que las innovaciones más poderosas en este espacio no sucederán en forma de silicio o plástico, sino en el software y los servicios que están cambiando drásticamente la forma en que consumimos entretenimiento.

El lunes, durante un evento en el Steve Jobs Theater en Cupertino, Apple presentó una estrategia en tres partes para su nuevo servicio de streaming:

El nuevo app Apple TV : Una nueva versión de la aplicación actual de Apple TV en las cajitas de transmisión, iPhones e iPads de Apple TV, la nueva versión de la aplicación hará aún más para incluir todos los programas y películas que te interesan en todos los canales a los que tienes acceso. El sistema manejará todo el contenido dentro de la aplicación para que no tengas que saltar de un app a otro y aprenderá tus preferencias para que pueda recomendar y mostrar otros programas y películas que te puedan interesar. La nueva aplicación se lanzará en mayo de 2019.

: Una nueva versión de la aplicación actual de Apple TV en las cajitas de transmisión, iPhones e iPads de Apple TV, la nueva versión de la aplicación hará aún más para incluir todos los programas y películas que te interesan en todos los canales a los que tienes acceso. El sistema manejará todo el contenido dentro de la aplicación para que no tengas que saltar de un app a otro y aprenderá tus preferencias para que pueda recomendar y mostrar otros programas y películas que te puedan interesar. La nueva aplicación se lanzará en mayo de 2019. Canales de Apple : Las 1,400 millones de personas que tienen un dispositivo de Apple podrán comprar canales a la carta, como HBO, Showtime, Starz, CBS All Access, MTV Hits, EPIX y otros, a partir de mayo. Como parte de la nueva aplicación de Apple TV, los consumidores podrán suscribirse a cualquiera de estos canales con un solo toque.

: Las 1,400 millones de personas que tienen un dispositivo de Apple podrán comprar canales a la carta, como HBO, Showtime, Starz, CBS All Access, MTV Hits, EPIX y otros, a partir de mayo. Como parte de la nueva aplicación de Apple TV, los consumidores podrán suscribirse a cualquiera de estos canales con un solo toque. Apple TV Plus: También supimos oficialmente dónde Apple ha estado gastando los US$1,000 millones que ha presupuestado para contenidos originales. Con los nuevos programas de Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Jennifer Aniston y Steve Carell, Kumail Nanjiani, Alfre Woodard y Jason Momoa y más, Apple también anunció un nuevo servicio de contenido premium que se lanzará en el otoño y que también será parte del nuevo Apple TV. Sin embargo, la empresa no reveló los precios todavía.

¿Cómo podrían los nuevos servicios de Apple TV hacer que cortar el cable sea una mejor experiencia? Veamos.

1. Unificar el caos del 'streaming'

Si bien cada vez hay más personas abandonando su servicio de TV por cable, es importante recordar que dos tercios de los hogares en Estados Unidos siguen teniendo su programación de televisión a la antigua, incluso cuando la satisfacción del consumidor con la televisión por cable continúa erosionándose. Una de las razones principales de esta inercia es que el cable es el proverbial "diablo conocido" en comparación con el que "queda por conocer". Tú pagas una factura mensual (a menudo exorbitante), obtienes acceso a prácticamente toda la programación que deseas (más una tonelada de cosas extra que nunca verás), y tienes un control remoto muy conocido para navegar por todo eso.

La alternativa con el corte del cable es que pagas menos, obtienes una mejor interfaz de usuario para acceder a tus programas y películas favoritos (la mayoría de las veces), y tienes un poco mejor control sobre cuándo ves lo que quieres ver y en qué dispositivo. Pero las compensaciones también pueden ser pesadas. Terminas teniendo que gestionar un montón de suscripciones diferentes a diferentes servicios con diferentes fechas de facturación. Todas las aplicaciones (Netflix, YouTube, Hulu, Prime Video, CBS All-Access) tienen diferentes funciones, diferentes capacidades y diferentes formas de acceder a ellas.

Si Apple logra proporcionar una interfaz unificadora, una estructura de facturación y una forma de acceder a una tonelada de contenido a través del teléfono, tableta, computadora y TV, entonces tendrá algo que valdrá el tiempo –y el dinero– de los consumidores. Para lograrlo, la nueva aplicación Apple TV de Apple intentará "hacer el trabajo completo", como bien dijo Steve Jobs acerca de la estrategia de integración vertical de la compañía: su preferencia por controlar la experiencia del usuario de manera completa.

Algunos proveedores de contenido, como Netflix, YouTube TV y Comcast, se resistirán al nuevo sistema de video de Apple, pero la mayoría al menos seguirá participando en el ecosistema de aplicaciones en iPhone, iPad y Apple TV. La pregunta es si sus aplicaciones serán relegadas a un rol secundario una vez que Apple despliegue su nueva aplicación integrada de Apple TV. Apple tendrá que irse con cuidado, o podría arriesgarse a enojar a sus clientes y entrar en conflicto con los reguladores antimonopolio.

Reproduciendo: Mira esto: Apple TV Plus: 5 claves para entender al rival de Netflix

2. Mejorar las descargas y modo 'offline'

Una de las partes más frustrantes de muchos servicios de video por streaming es la forma en que manejan la descarga de contenido, o simplemente no lo permiten. La experiencia de Netflix es una molestia, ya que permite la descarga de solo algunos programas y, a menudo, esas descargas expiran antes de que tengas la oportunidad de verlas. La interfaz también puede ser un poco confusa para el consumidor promedio que intenta descubrir cómo descargar una película o un episodio.

Hulu ni siquiera ofrece descargas de sus contenidos, aunque se dice que lo hará en el futuro. Amazon Prime Video lo maneja un poco mejor. Pero la mejor experiencia de descarga, basada en la interfaz de usuario y el contenido disponible, es en realidad la tienda basada en iTunes de Apple para películas y programas de televisión. Y en el evento "It's Show Time" del lunes, Apple prometió repetidamente que el contenido estará disponible para descargarlo y verlo sin conexión en todos sus dispositivos.

Todo eso es importante porque el usuario promedio todavía tiene que lidiar con un montón de conexiones de Internet inconsistentes en diferentes momentos y en diferentes lugares. La posibilidad de descargar videos a un teléfono o tableta y verlos durante un viaje, en un avión o en un café es un escenario cada vez más común. Por lo tanto, hacer que esa experiencia sea más universal y fácil de usar sería una victoria para los consumidores. Apple también anunció que la aplicación de Apple TV llegará a la Mac por primera vez este otoño.

Asimismo, Apple tiene la oportunidad de mejorar el traspaso entre dispositivos, ya que, por ejemplo, pasas de ver algo en tu teléfono durante tu viaje a la sala de tu casa cuando llegues. Eso es un escenario que se ha previsto durante mucho tiempo en la ciencia ficción, y Netflix y YouTube han hecho algunos progresos en ese sentido. Pero hay muchas oportunidades de hacerlo más fácil, y Apple mencionó este tipo de experiencia varias veces durante su evento del 25 de marzo.

Apple

3. Hacer que cortar el cable sea tan sencillo como un iPhone

Es fácil pensar que la reproducción de video en tiempo real de Apple es un desafío para Netflix, ya que Apple está invirtiendo US$1,000 millones en su propia programación. En comparación, HBO gasta alrededor de US$2,000 millones en programación cada año y Netflix ahora gasta más de US$10,000 millones al año. Entonces, por más que Apple esté gastando en contenido, esa no es su función principal.

Pero piensa en el servicio de streaming, Apple TV Plus, como un competidor menos de Netflix o HBO, y más como una movida para llevar el orden y la simplicidad al corte de la TV por cable. Es probable que Apple vea una gran oportunidad para brindar a los cortadores de cable algo de lo que pierden cuando lo dejan, al tiempo que recrean el modelo de TV para la próxima década, ya que el corte de cable se convierte en una tendencia general y las compañías de cable pierden el control de la industria.

En su esencia, las compañías de cable son agregadores que te venden un montón de programas de TV y películas y te brindan una manera de acceder a todo. El problema es que el costo creciente del contenido y sus complicados contratos con las productoras han hecho que el precio del cable sea demasiado alto para que muchos consumidores lo puedan pagar. El hogar promedio en EE.UU. paga US$107 por cable cada mes para recibir unos 200 canales y solo ve un promedio de 17 de ellos. Y el costo del cable ha aumentado en un 50 por ciento desde 2010.

El otro problema con las compañías de cable es que los controles remotos y las interfaces de software en sus cajas de cable son a menudo obsoletos y complicados. ¿De qué sirve tener 200 canales y gran cantidad de contenido a la carta si apenas puedes imaginarte cómo acceder a todos ellos?

Reproduciendo: Mira esto: Apple TV Plus: Una mirada al servicio de video por streaming

Estos son los problemas que Apple probablemente esté ansioso por abordar, especialmente si se considera que dos tercios de los hogares estadounidenses siguen siendo suscriptores de cable, y muchos de ellos están descontentos y abiertos a mejores alternativas. Y eso no incluye a los jóvenes profesionales que recién ingresan a la fuerza laboral, el 60 por ciento de los cuales confía en el streaming como su forma preferida de ver la televisión.

Apple ya tiene acceso a 1,400 millones de clientes con dispositivos Apple activos. Son muchos los consumidores a quienes puede lanzar una nueva forma de ver TV y películas a través de su servicio de streaming. Vimos el poder de eso con el lanzamiento de Apple Music, que ahora cuenta con más de 50 millones de suscriptores y ha estado ganando rápidamente terreno al campeón del streaming de música, Spotify (con 96 millones).

Cuando se trata de crear una interfaz de usuario mejor que la caja de cable promedio, es fácil ver un camino donde Apple pueda construir algo mejor, y ya tiene algo de experiencia e impulso con su cajita Apple TV.

Sin embargo, para aquellos que usarán el nuevo servicio de streaming de Apple en la sala de estar, usando una pantalla más grande y mejor, la compañía tendrá que trabajar duro, ya que tendrá que enfrentar la otra frustración de muchos clientes de cable: controlar el control remoto. Para Apple, eso significará repensar el control remoto del Apple TV, que es innovador y simple, pero a menudo tan frustrante y complicado como los controles remotos de caja de cable, solo que de diferentes maneras. El control remoto de Apple TV es pequeño, resbaladizo y fácil de perder. Su toque y área de gestos hacen que sea muy fácil seleccionar la cosa incorrecta.

El lunes no escuchamos absolutamente nada nuevo sobre hardware de Apple TV. Una nueva versión de ese producto, y especialmente el control remoto, eventualmente deberá ser parte de la estrategia de Apple, si realmente quiere que el corte del cable sea tan simple como usar un iPhone. No está claro si Apple hará de eso una prioridad después del evento del lunes, ya que anunció asociaciones para llevar el nuevo app de Apple TV a Roku, Amazon Fire TV, Samsung TV, LG TV y otras plataformas de TV inteligentes, que tienen su propia marca –y controles remotos, por supuesto. Esto hace que sea más claro que nunca que la gran apuesta de Apple en la televisión no está en el hardware, sino en el software.