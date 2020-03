Apple trabaja en un iPhone 9 Plus, según código de iOS 14: reporte

Apple estaría trabajando en una versión más grande del iPhone 9, según encontró 9to5Mac en el código del sistema operativo iOS 14.

9to5Mac, que es uno de los sitios más confiables sobre temas de Apple, obtuvo acceso a líneas de código de iOS 14 por lo que reveló que además de un iPhone 9, iPad Pro de 2020, un nuevo control remoto para el Apple TV, un app de ejercicio y detalles sobre el AirTag, Apple también lanzará un iPhone 9 Plus.

El iPhone 9 Plus tendría compatibilidad con TouchID, Apple Pay y Express Transit, y tanto el modelo del iPhone 9 como el Plus, contarán con un procesador A13 Bionic e integrarán tecnología NFC, algo que no tienen los modelos iPhone 8 o iPhone X.

Los nombres del iPhone 9 y iPhone 9 Plus no son oficiales, ya que también existe la opción de que se llame iPhone SE 2. Sin embargo, tendremos que esperar al siguiente evento de lanzamiento de Apple para confirmar estos rumores.