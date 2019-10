Apple prepara un teclado digital más realista para el iPad: patente

James Martin/CNET

Apple podría estar desarrollando una nueva tecnología para mejorar la experiencia con el teclado del iPad.

De acuerdo con Patently Apple, la compañía presentó ante la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. una solicitud de patente para una tecnología con la que quiere dar una sensación más realista al escribir con el teclado del iPad, similar a la que ofrece un teclado analógico. Según el sitio fuente, esta patente contaría con una combinación de un sistema de motor háptico y una tecnología de descarga electrostática que en combinación, darían la sensación de un teclado real al escribir.

Además, haría que cada tecla pulsada proporcionase un ligero estímulo a los dedos del usuario, ofreciendo una sensación de fricción y textura.

En los últimos meses también supimos que Apple registró varias patentes relacionadas con funciones que llegarían al Apple Watch a través de las correas y también sobre un posible celular plegable.

Otro producto que no deja de acumular patentes es el carro autónomo de Apple que, según el confiable analista Ming-Chi Kuo, llegaría al mercado en algún momento entre 2023 y 2025.

Por el momento, se trata solo de patentes y no de una tecnología final, por lo que podríamos verlas o no aplicadas en los productos de Apple. La empresa no da comentarios sobre patentes y registros de ideas.