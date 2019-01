Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

¿No te gusta el teclado tipo mariposa en las recientes MacBook? Apple trabaja en uno nuevo que quizá tampoco sea de tu agrado.

La compañía de Cupertino obtuvo una patente que por su nombre —Computer with Keyboard— no revela mucho, pero los detalles e ilustraciones abordan la idea de un teclado hecho de vidrio sin partes mecánicas o movibles que podrían ayudar a alargar su vida… si es que no se te cae y rompe.

La patente menciona que el teclado sería de una sola placa de vidrio, pero tendría una capa inferior para que el usuario pueda presionar las teclas y reciba una retroalimentación que dé la sensación de que se presionó la tecla.

El nuevo teclado hecho de vidrio y sin piezas movibles traería a la mesa una solución a los problemas más comunes que tienen los teclados, como la filtración de polvo y migajas que afectan su funcionamiento o las fallas que pueden tener los mecanismos que permiten su movilidad.

Asimismo, un teclado de vidrio podría ayudar a reducir la sección en una computadora destinada a todos los componentes del teclado y ya sea destinar ese ahorro de espacio a componentes más grandes (como una batería de mayor capacidad o un ventilador) o reducir el tamaño del producto en general. Y conociendo a Apple ya sabemos qué preferiría hacer.

Apple, así como el resto de compañías, patentan ideas locas regularmente con la finalidad de proteger sus proyectos pero sin saber a ciencia cierta si estas ideas se materializarán en productos que llegarán al consumidor general.