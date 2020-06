iOS muestra evidencias del primer paquete de suscripciones de Apple: reporte

Apple

Apple podría lanzar una única suscripción que agrupara varios de sus servicios de pago.

El código de la primera beta de iOS 13.5.5 muestra archivos internos con referencias a algo llamado "bundle offer" y "bundle subscription" de acuerdo con 9to5Mac. Estos archivos estarían relacionados con el sistema de administración de las suscripciones de Apple, por lo que podría tratarse de un futuro sistema de suscripción que agrupe varios de sus servicios, quizás a un precio más económico que las suscripciones individuales.

De ser cierto el descubrimiento de 9to5Mac, podríamos ver pronto una suscripción única para Apple Music, Apple TV Plus, Apple News Plus y el almacenamiento de iCloud. Actualmente Apple ofrece a los usuarios una suscripción mensual por cada uno de estos servicios por los que suscriptores deben pagar US$10 por Apple Music, US$10 por News Plus y US$4.99 por Apple TV Plus. Estos precios pueden variar si la suscripción es para estudiantes o familiar.

Por el momento Apple no ha confirmado esta información, pero quizás podría tardar algo de tiempo en ver la luz. Según reportes, Apple ha firmado nuevos acuerdos para Apple Music con varias discográficas este año que no incluyen un acuerdo para vincular Apple Music con otros servicios.

Apple no da comentarios sobre reportes o filtraciones.