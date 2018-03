Apple cierra su tienda 'online' en espera del evento en Chicago

Captura de pantalla/CNET

El sitio Web de la Apple Store fue puesto fuera de combate el martes por la mañana, antes de la conferencia de prensa de la compañía en Chicago.

Es común que la empresa desconecte su tienda en línea antes de los eventos, solo para volver a ponerla en línea durante o poco después de que anuncie nuevos productos.

Entonces, ¿qué podemos esperar ver cuando la tienda vuelva a estar en línea? Podrían ser nuevos iPads, un Apple Pencil más asequible, tal vez incluso un nuevo teclado.

El evento sorpresa de la primavera de Apple es notable debido a su enfoque en la educación: "Únete a nosotros para escuchar nuevas ideas creativas para profesores y estudiantes", decía la invitación, bajo el título "Tomemos un viaje de estudios", y su ubicación: el evento se desarrollará en Lane Tech College Prep High School en Chicago.

(No habrá transmisión de video en vivo, pero puedes seguir nuestro BLOG EN VIVO, totalmente en español, a partir de las 8 a.m. PT/11 a.m. hora del Este de EE.UU.)