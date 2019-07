Steve Jobs dijo que Tim Cook estaba poco enfocado en productos: reporte

Agrandar Imagen Captura de pantalla Donovan Farnham/CNET

Un nuevo comentario reitera que Tim Cook, el actual presidente ejecutivo de Apple, no se involucra mucho con los productos de la empresa.

Walter Isaacson, el escritor de la biografía de Steve Jobs, dijo el lunes 8 de julio en entrevista con la CNBC que suavizó algunas declaraciones de Jobs en el libro biográfico como aquellas en las que Jobs se refirió a Cook como una persona que no está muy familiarizada con el diseño.

"Algunas veces cuando Steve tenía dolor y estaba enojado, decía más cosas de que [Cook] no era una persona de producto", dijo Isaacson durante la entrevista con CNBC. "Sentí que pondría las cosas específicas relevantes para el lector, pero no las quejas".

Isaacson recuerda también que Jobs en alguna ocasión dijo que Cook podía hacer cualquier cosa, pero que no era una persona enfocada en los productos. Las nuevas declaraciones del escritor hacen eco con un reciente reporte de The Wall Street Journal en el que se revela que Cook no está muy enfocado al diseño en Apple, una de las razones que habría generado tensión con Jony Ive, el gurú del diseño en Apple que dejará la empresa antes de finalizar el año.

Cook ha sido señalado en varios reportes por ser un ejecutivo enfocado en los números y resultados, pero no así en el desarrollo y diseño de los productos. El mandamás de la firma de Cupertino ya salió a decir que algunos de estos reportes no están apegados a la verdad y tampoco reflejan la forma de trabajar en Apple.

Apple perderá a Ive este año y en los recientes meses ha perdido a otros diseñadores. La empresa ahora se queda con Jeff Williams, otro hombre descrito como enfocado en los números y en la producción, para estar a cargo del diseño en Apple. Williams se ha destacado como un hombre de hojas de cálculo pero también como uno inmerso en el diseño. Williams participó en la gesta del iPhone 4 y en la reivindicación del Apple Watch como un producto de lujo a uno enfocado en la salud.