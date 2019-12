Apple compra una startup dedicada a mejorar las fotografías nocturnas: reporte

Angela Lang/CNET

Apple ha adquirido una startup enfocada en el desarrollo de la inteligencia artificial y su aplicación a la fotografía.

Se trata de la empresa Spectral Edge que según un reporte de Bloomberg publicado el 12 de diciembre, ha sido adquirida por la compañía de la manzana recientemente, como una inversión más para mejorar la calidad de los equipos fotográficos en sus celulares. Por el momento no se conoce el monto por el que Apple ha adquirido la startup.

Tampoco hay información sobre si el equipo de Spectral Edge se incorporará a Apple o si por el contrario, solamente utilizarán sus patentes y tecnologías. La noticia no ha sido confirmada oficialmente ni por Apple ni por Spectral Edge, aunque el sitio Web de la startup ya no está disponible. Apple no suele responder a solicitudes de comentarios sobre rumores o reportes.

En los últimos meses Apple ha puesto el ojo en más empresas emergentes. Por ejemplo, en junio de 2019 los de Cupertino adquirieron la startup de conducción autónoma, Drive.ai. Apple contrató a docenas de ingenieros de la startup y entre los bienes adquiridos en la transacción, que se estima en unos US$77 millones, se encuentran también varios de los autos autónomos de la startup.

Rumores previos también señalaban que Apple pudo haber adquirido recientemente la compañía especializada en realidad virtual y control de movimiento con sede en el Reino Unido, IKinema, como parte del desarrollo de sus esperadas gafas de realidad aumentada.