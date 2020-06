Apple sigue rechazando el app Facebook Gaming del App Store: NYT

Agrandar Imagen Apple; Illustration by Stephen Shankland/CNET

Apple ha rechazado al menos cinco veces la aplicación Facebook Gaming para que no pueda llegar al App Store, de acuerdo con The New York Times.

Apple dice que la aplicación de Facebook no puede llegar al App Store porque la tienda prohibe las aplicaciones cuyo "propósito principal" sea el de distribuir juegos, dice el Times. La única forma en que usuarios de iOS pueden descargar juegos de forma oficial y segura es el App Store.

Apple ha rechazado cinco versiones del app, dice el Times. Cada versión ha sido modificada por Facebook en un intento por cumplir con las normas del App Store, pero aún así Apple ha bloqueado la llegada del app que en Android sí está disponible y en donde suma más de 5 millones de descargas hasta la fecha.

Los rechazos de Apple al app de Facebook son una prueba más del control que tiene la firma de Cupertino sobre su tienda, un mercado de aplicaciones en donde se distribuyen alrededor de 4 millones de aplicaciones.

El control de Apple sobre su tienda ha sido fuertemente criticado por desarrolladores y ha generado investigaciones formales para detectar si la empresa tiene excesivo control y recae en prácticas monopólicas. Spotify y otras empresas que comercializan sus apps en la App Store han criticado a Apple por ser dueña de la plataforma y además actuar como el vigilante de qué puede –y qué no puede– llegar al App Store.