Apple lanzará servicio de suscripción en Apple News: Bloomberg

Apple lanzará un servicio por suscripción dentro de su aplicación Apple News, de acuerdo con Bloomberg.

Apple podría mostrar una primera versión en la primavera de 2019, dice el reporte. El nuevo servicio, basado en el app Texture que Apple compró este año, permitirá a los usuarios suscribirse por una renta mensual a contenido de The Wall Street Journal o The New York Times que de otra forma tendrían que pagar por separado.

El servicio estará ligado a Apple News, por lo que es posible que el modelo de suscripción no llegue a todo el mundo. La aplicación de Apple News aún no está disponible en todas partes del mundo, México y el resto de América Latina no tienen acceso a sus funciones salvo por un widget en el Centro de notificaciones.

Texture, previo a ser comprada por Apple, cobraba US$10 mensuales por acceso a revistas y periódicos. Analistas citados por Bloomberg creen que el servicio de Apple no debe sustituir la suscripción tradicional de las revistas y periódicos, y destacan que Apple tiene una oportunidad de revolucionar la industria de suscripciones de noticias y revistas así como hizo con la música.

Cuando Apple compró Beats Electronics, Beats Music era uno de los jugadores débiles en ese mercado; tres años después, el servicio ya supera los 50 millones de suscriptores consolidándose como el segundo participante por detrás de Spotify.

Apple no dio comentarios a Bloomberg.