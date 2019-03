Los contenidos en español brillaron por su ausencia en el evento de Apple

Art Streiber

El lunes 25 de marzo de 2019 fue un día importante para Apple.

Esa mañana, con mucha alharaca y acompañado de varias celebridades de Hollywood, el gigante de Cupertino hizo varios anuncios relacionados con su cartera de servicios: Arcade, un servicio de videojuegos a la carta; Apple Card, un nuevo producto financiero; Apple News Plus, una actualización a su servicio de noticias y –por fin– su esperado servicio de videos por streaming, Apple TV Plus, que llega a competir con el indiscutible rey de los contenidos por streaming, Netflix.

En su anuncio del martes, Apple confirmó muchos de los programas y proyectos de los que ya habíamos recopilado aquí durante meses, aunque no hubo tráilers individuales ni demasiados detalles sobre los shows, documentales y películas individuales que se anunciaron. Lo que sí hubo fue mucha alharaca y desfilaron por el escenario celebridades como Steven Spielberg, Oprah Winfrey, Steve Carell, Reese Witherspoon, J.J. Abrams y Jason Momoa, entre otros.

¿Lo que no vimos? Contenidos en español o, al menos, dirigidos a un mercado más diverso, brillaron por su ausencia.

Y no, no es un agravio "personal". Se trata de un mercado que debe ser ignorado bajo el riesgo de las grandes empresas. Según un estudio reciente de la firma de investigación de mercado Business Bureau, 44 millones de hogares en Latinoamérica consumen contenidos en línea. De los servicios de suscripción que existen, Netflix es el más popular y los usuarios ven, en promedio, 9 horas a la semana de películas o series en esa plataforma. Sí, los hispanoparlantes dentro y fuera de Estados Unidos devoran contenidos. Aun así, Apple no presentó el lunes ni un solo programa, película o proyecto en español o por lo menos uno que tenga que ver con la experiencia de los hispanos en EE.UU.

De hecho, el único anuncio relacionado con contenidos "latinos" o en español data de marzo de 2018, cuando Apple anunció la contratación de Angélica Guerra, una exejecutiva de Sony, para encargarse del contenido para América Latina de Worldwide Video, la división de Apple para crear contenidos en video. Ni Guerra, ni Worldwide Video, asomaron la cara en el evento del 25 de marzo y es fecha que no tenemos conocimiento de los planes de Apple para este mercado.

CNET en Español solicitó a Apple comentarios sobre este tema. Actualizaremos este artículo cuando tengamos más información.

Es cierto que Apple TV Plus apenas fue anunciado esta semana y todavía hay muy pocos detalles sobre lo que veremos, cuándo o incluso a qué precio. Pero, como escribió hace unos días nuestro editor Gabriel Sama, Apple tiene mucho que aprender de firmas como Netflix y Amazon, que han apostado fuerte por los contenidos en español invirtiendo fuertemente en producciones originales hechas por y para latinoamericanos. Netflix, por ejemplo, anunció su primer proyecto original en español en 2014, el que acabó siendo Club de Cuervos -- estrenado en 2015, dos años después de House of Cards.

El tráiler que presentó Apple para promover su nuevo servicio de video mostró algunas viñetas, incluyendo series de época (ambientadas en el siglo XIX), historias de ciencia ficción y muchas caras muy conocidas, pero por lo general nos dejaron la impresión de que Apple está apuntando a un público mayor y a la corriente general. ¿Reese Witherspoon? ¿Jennifer Aniston? ¿Spielberg? Okay... ¿en qué siglo estamos?

Fuera de Little America, una serie creada por el comediante Kumail Nanjiani y que promete narrar la experiencia de los inmigrantes en Estados Unidos, no hay nada en el horizonte que apunte al mercado hispanoparlante en Estados Unidos y –mucho menos– al mercado latinoamericano... una pena y una omisión que podría costarle caro a la manzana.