Apple lanzará su servicio de streaming de video en más de 100 países: reporte

Marvel/Disney

Todavía no sabemos cuándo y cómo se llamará el nuevo servicio de streaming de video de Apple pero cuando se lance, Apple lo hará disponible -- aunque no de inmediato -- en al menos 100 países a nivel global, reportó The Information este martes.

Según las fuentes del medio, el servicio -- que incluirá estas y más series originales además de acceso a televisión en vivo por suscripción -- se lanzará primero en EE.UU. en los primeros seis meses de 2019 y luego su app se hará disponible de forma mundial.

Pero aunque Apple lance el servicio en todos estos lugares en 2019, tendrá mucho camino por recorrer para alcanzar a Netflix con sus 137 millones de suscriptores globales. Y aunque Amazon no dice cuántos suscriptores de Prime aprovechan el acceso gratis a los videos, sí tiene 100 millones de suscriptores que pueden ver series como Mozart in the Jungle y Un Enemigo Extraño.

Sin embargo, Apple les proveerá a los usuarios de los iPhone, los iPad y las cajas Apple TV acceso gratis al servicio de streaming de video y el contenido original, según otros reportes. Y aunque la mayoría de los consumidores a nivel mundial utiliza Android y dispositivos de marcas como Samsung, LG y Huawei, entre otras marcas, el servicio se distribuirá, según The Information, mediante un app, que le facilitará su accesibilidad.

Apple, se reporta, hará una inversión de US$1,000 millones para crear contenido original que incluye series con figuras como Steve Carell, Chris Evans, Hailee Steinfeld y Kevin Durant.

Hemos solicitado un comentario de Apple sobre el tema.