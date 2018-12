Todo parece indicar que Apple quiere atraer a todo tipo de usuarios a servicio de streaming (aún por anunciarse) incluyendo a los más pequeñitos.

Apple nos confirmó por email que su servicio incluirá una serie de tiras cómicas Peanuts y que transmitirá, de forma exclusiva, una colección de videos parte de un acuerdo entre NASA y Peanuts Worldwide anunciado en julio del 2017. La serie viene de la mano de DHX Media quien tiene los derechos y la producirá.

Recientemente, se dio a conocer un acuerdo entre Apple y el estudio A24 responsable de la película ganadora del Oscar, Moonlight, además de The Disaster Artist y LadyBird. Para Apple el A24 producir películas, según reportó The Hollywood Reporter. Apple podría estar buscando comprar un pequeño estudio– como A24, Lionsgate y MGM– con el objetivo de convertirlo en su casa de producción, según el reporte.

Mientras tanto, Apple parece estar apoyándose en proyectos como uno de Reese Witherspoon y Jennifer Aniston quienes están produciendo una serie dramática con el comediante Steve Carell, conocido por las series The Office y las películas The 40 Year-Old Virgin y Despicable Me.

Esa serie tratará sobre un programa de entretenimiento matutino (y cuyo título aún se desconoce) y se une a una serie dramática de ocho episodios con Chris Evans basada en el libro Defending Jacob; a una comedia con la actriz Hailee Steinfeld llamada Dickinson y a una serie documental del campeón de baloncesto Kevin Durant. Todas estas series se esperan en el servicio de Apple, cuyo lanzamiento aún no se ha dado a conocer. De acuerdo con el New York Times, es posible que se estrene entre marzo y el verano de 2019.

Con las series de Carell, Evans, Steinfeld y Durant podrían haber al menos 20 proyectos (algunos aún sin confirmar) de la mano de Apple, como parte de su inversión de US$1,000 millones para crear contenido original. En este proceso ayudarán varios ejecutivos que la gigante de Cupertino se robó de Amazon, incluyendo a Tara Sorensen, (ex directora de programación para niños), Carina Walker (ex ejecutiva de desarrollo Internacional), Tara Pietri (ex directora de negocios). Apple ya cuenta con Zack Van Amburg y Jamie Erlicht, quienes trabajaron hasta el verano pasado en Sony y ahora siguen las órdenes de Eddy Cue.

Además, tras estas series están muchos de los nombres más destacados de Hollywood, como los directores y productores Steven Spielberg, Ron Howard y Brian Grazer.

Entre las únicas confirmadas de Apple son las ya lanzadas Planet of the Apps, un reality de competencia con emprendedores (presentada por Jessica Alba, will.i.am, Gwyneth Paltrow y el emprendedor Gary Vaynerchuk), y Carpool Karaoke, la serie musical adaptada para Apple del segmento de televisión del comediante James Corden. Apple también ha confirmado ya una segunda temporada de Carpool Karaoke.

Una analista de Morgan Stanley predice que en su primer año el servicio de streaming de Apple podría generar US$500 millones y US$4,400 millones dentro de seis años, reportó CNBC.

También se rumora que Apple -aunque no de inmediato- lanzará el servicio en al menos 100 países a nivel global, primero en EE.UU. en los primeros seis meses de 2019 y luego el app se hará disponible de forma mundial. Otros reportes dicen que Apple les proveerá a los usuarios de los iPhone, los iPad y las cajas Apple TV acceso gratis al servicio de streaming de video y el contenido original.

A continuación, una lista de todas las series originales que conocemos que están en alguna fase de producción para Apple, aunque la gigante de Cupertino aún no confirma su apoyo a todas ellas:

Nota del editor: Este artículo se actualizó el 14 de diciembre de 2018 con nuevos detalles de algunas producciones de Apple.