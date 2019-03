Apple podría revelar el 25 de marzo a las 10 a.m. hora del Pacífico su servicio de streaming que se espera se haga una realidad en abril de 2019.

La gigante de Cupertino envió el 11 de marzo invitaciones a un evento en el Teatro Steve Jobs en el Apple Park. Para el evento del 25 de marzo, podríamos ver una alfombra roja con estrellas de Hollywood como Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Jennifer Garner y J.J. Abrams que asistirían al gran anuncio sobre el rumorado servicio de video y otro de noticias. Estos actores y directores son algunos de los que están, supuestamente, produciendo contenido para Apple.

Además de toda la información que hemos ido recopilando aquí, la revista Variety reportó el 6 de marzo que la actriz de Captain Marvel, Brie Larson, será la protagonista y productora ejecutiva de una serie dramática que lanzará en el servicio de Apple basada en la vida real de una agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

Recientemente Apple también compró Hala, un largometraje en el festival de cine Sundance 2019. Hala cuenta la historia de una adolescente de 17 años de Chicago que descubre un secreto que podría destruir a su tradicional familia musulmana. Aunque no está claro si Apple compró el filme para agregar a su próximo servicio de streaming, es posible que busque diversificar su creciente catálogo de contenido a más allá de los programas en serie. De confirmarse, esta sería la segunda película del servicio después de Wolfwalkers, que trata sobre una joven cazadora de lobos que viaja a Irlanda.

Entre otros reportes recientes, según The Information, Apple ya está trabajando con las plataformas de otras compañías que ofrecerán su contenido para hacerlo disponible en Apple tan pronto como a mediados de abril.

Con series de Steve Carell, Chris Evans, Hallie Steinfeld y Kevin Durant en la lista, Apple podría tener cerca de 30 proyectos (algunos también aún sin confirmar) que forman parte de su inversión de US$1,000 millones para crear contenido original. En este proceso ayudarán varios ejecutivos que la gigante de Cupertino se robó de Amazon, incluyendo a Tara Sorensen, (ex directora de programación para niños), Carina Walker (ex ejecutiva de desarrollo Internacional), Tara Pietri (ex directora de negocios). Apple ya cuenta con Zack Van Amburg y Jamie Erlicht, quienes trabajaron hasta el verano pasado en Sony y ahora siguen las órdenes de Eddy Cue.

Además, tras estas series están muchos de los nombres más destacados de Hollywood, como los directores y productores Steven Spielberg, Ron Howard y Brian Grazer.

Sin embargo, según reportó el New York Post el 3 de marzo, Apple se ha involucrado muy detalladamente en aspectos de la producción de este contenido, tanto que algunos agentes y productores están calificando su relación con la empresa como "difícil" y hasta los llaman "entrometidos".

Una analista de Morgan Stanley predice que en su primer año el servicio de streaming de Apple podría generar entre US$500 millones y US$4,400 millones dentro de seis años, reportó CNBC. Otro analista pone la cifra de ingresos entre US$7,000 millones y US$10,000 millones al año, y agrega que el servicio Apple sumará 100 millones de usuarios en su servicio de video en sus primeros tres años.

También se rumora que Apple -aunque no de inmediato- lanzará el servicio en al menos 100 países a nivel global, primero en EE.UU. en los primeros seis meses de 2019 y luego el app se hará disponible de forma mundial. Otros reportes dicen que Apple les proveerá a los usuarios de los iPhone, los iPad y las cajas Apple TV acceso gratis al servicio de streaming de video y el contenido original.

A continuación, una lista de todas las series originales que conocemos que están en alguna fase de producción para Apple, aunque la gigante de Cupertino aún no confirma su apoyo a todas ellas:

Nota del editor: Este artículo se actualizó el 14 de marzo con la información sobre RTL Group.

