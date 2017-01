Apple va por Netflix y HBO con series originales: reporte

Foto de Oscar Gutiérrez/CNET

Netflix tiene Stranger Things, HBO tiene Westworld y Apple quiere algo entre las dos.

La gigante de Cupertino planea lanzar series originales, las cuales se podrán ver a través de su servicio de música por streaming Apple Music y se incluirá dentro del costo mensual de US$10, informó The Wall Street Journal.

Apple estaría analizando esta opción después de que las ventas del iPhone se han desacelerado y Apple Music no logra acortar distancias con Spotify, dice el Journal. Apple estaría buscando a productores veteranos para la posible compra de guiones, así como la posibilidad de contratar ejecutivos de marketing de estudios y cadenas de televisión.

Según lo predicado por Apple a ejecutivos en Hollywood, el contenido original llegaría a Apple Music antes de cerrar el 2017, agrega el Journal que cita a varias fuentes cercanas a las discusiones. También, Apple ofrecería información demográfica y cuántas personas ven el contenido, a diferencia de Netflix que no comparte las cifras.

Lo que Apple quiere hacer --siempre según el WSJ-- es tener contenido que se diferencie del catálogo de Spotify, el cual es casi idéntico al de Apple Music con alrededor de 40 millones de canciones. Las series y películas serían este diferenciador.

A pesar de que existen rumores de que Apple quiere lanzar un servicio de televisión por Internet, los planes detallados por el Journal son relacionados a Apple Music, y no al supuesto servicio de TV.

La llegada de Apple al contenido original no sería una amenaza directa a Netflix, HBO o Amazon Prime, pues la fabricante del iPhone no está lista para hacer la misma cantidad de inversión que hacen las tres gigantes de streaming para crear contenido original, dice el Journal. Netflix, por ejemplo, invirtió US$5,000 millones tan solo en 2016.

Eddy Cue, vicepresidente de contenido de Internet en Apple, dijo en octubre que la compañía no aspira a convertirse en algo como Netflix, sino facilitar el acceso al contenido de éstas. Planet of the Apps, una serie original de Apple y celebridades como Will.I.Am y Jessica Alba, ya está en rodaje.

Si Apple comienza a crear contenido original, la compañía se convertirá en una empresa de medios, en lugar de una empresa que distribuye los medios de otras compañías, dice el periódico. Apple Music, con 20 millones de suscriptores, ya ofrece una sección de videos con documentales relacionados a la música.

Apple no contestó inmediatamente a la solicitud de comentarios de CNET en Español.