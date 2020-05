Apple financiará película de Scorsese protagonizada por DiCaprio y De Niro

Photo by Neilson Barnard/Getty Images

Apple y Paramount han llegado a un acuerdo producir Killers of the Flower Moon, la nueva película del director estadounidense Martin Scorsese.

La película, que según Variety contaría con las estrellas de Hollywood Leonardo DiCaprio y Robert de Niro como protagonistas, iba a ser producida inicialmente solo por Paramount, pero el alto presupuesto necesario para su producción, situado en torno a los US$200 millones, hizo que el estudio tuviera que buscar un socio para poder financiarla. Por el momento se desconoce si la película también se incluiría en el servicio de streaming de Apple, Apple TV Plus, pero se espera que ambas compañías confirmen el acuerdo "en los próximos días".

La película, dice Variety. está basada en el libro homónimo publicado en 2017 por el periodista estadounidense David Grann, quien investigó una serie de asesinatos ocurridos durante la década de 1920. Su trama gira en torno a los miembros de la tribu de indios americanos Osage, en cuyas tierras se descubrieron pozos petrolíferos. Hasta una veintena de sus integrantes fueron asesinados y el recién creado FBI asumió la investigación del caso. Según el escritor, la masacre era parte del plan de William Hale, un rico vendedor de ganado al que interpretaría De Niro, que quería quedarse con las ricas tierras.

Con Killers of the Flower Moon, Apple suma una importante inversión en cine en un mismo mes, ya que el 19 de mayo se supo que Apple TV Plus transmitirá Greyhound, una película basada en la Segunda Guerra Mundial protagonizada por Tom Hanks, y por la que Apple habría pagado US$70 millones para estrenarla directamente en su plataforma de streaming.