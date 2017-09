Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

No es un secreto que Apple quiere adentrarse en la generación de contenidos audiovisuales. Sus esfuerzos por crear contenidos propios van en aumento y una muestra de ello ha sido Carpool Karaoke: The Series o Planet of Apps, dos shows que ya se han estrenado. Pues bien, la compañía ha decidido seguir con su cacería de ejecutivos de empresas del negocio del entretenimiento con cuatro nuevas contrataciones que probablemente darán mucho de qué hablar.

Por un lado tenemos que la empresa de Cupertino habría contrato según un reporte de Variety a Kim Rozenfield, director de programación de Sony, quien ahora ostentará el cargo de "desarrollo de series documentales". A él se unirán Max Aronson y Ali Woodruff, también de Sony, quienes pasarán de ocupar puestos de vicepresidente de desarrollo de dramas y director de asuntos creativos para ser ejecutivos de desarrollo.

Estos tres nuevos talentos se unirán al equipo dirigido por Zack Van Hamburg y Jamie Erlicht, quienes trabajaron en Sony hasta principios de año. La empresa también ha contratado a Rita Cooper Lee de la cadena WGC America, quien se encargará de promocionar los esfuerzos de esta área de la compañía.

Algunos informes aseguran que Apple ha reservado US$1,000 millones para desarrollar contenido original, y actualmente se encuentra a la caza de esas series y películas. Este presupuesto es apenas la mitad de lo que HBO gastó el año pasado.

Apple también estaría actualmente en la batalla por hacerse con los derechos de James Bond, una de las franquicias más rentables de Hollywood y que Amazon también quiere para su servicio de videos.