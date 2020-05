Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Apple retrasará el lanzamiento de un nuevo modelo de audífonos inalámbricos AirPods que originalmente estaban planeados para lanzarse este 2020, de acuerdo con The Nikkei.

La nueva fecha de lanzamiento no fue revelada por el medio asiático, pero se cree que la presentación se moverá para 2021. El reporte de The Nikkei coincide con lo dicho por el analista Ming-Chi Kuo sobre la tercera generación de AirPods que entraría a producción a mediados de 2021.

Apple no dio comentarios a The Nikkei. La compañía de Cupertino no acostumbra a dar comentarios sobre rumores.

The Nikkei también dijo que Apple movió la producción de los AirPods a Vietnam como una medida de diversificar las fuentes de unidades producidas a raíz del coronavirus que afectó a sus fabricantes en China.

Existe mucha especulación sobre nuevos AirPods para este año. Algunos rumores apuntan a un lanzamiento de unos AirPods Pro "Lite", que tendrían un diseño similar al modelo Pro, pero sin cancelación de ruido lo que permitiría un precio más barato. Los Pro Lite serían lanzados este año.

Otros reportes sugieren que los Pro Lite son simplemente la tercera generación de los AirPods pero que ahora tendrán el diseño de los Pro. Estos audífonos son los que The Nikkei y el analista Kuo reportan retrasados y creen que serán lanzados hasta 2021.

Los AirPods, tanto en su versión normal como los Pro, han demostrado ser un producto estrella. Aunque Apple no da cifras oficiales de ventas, Strategy Analytics dice que Apple vendió 60 millones de AirPods Pro en todo 2019, cifra que le valió a Apple para controlar más del 50 por ciento de mercado.