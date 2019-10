Apple apuntala sus ingresos por servicios en la víspera de Apple TV Plus

Connie Guglielmo/CNET

Apple TV Plus llega el 1 de noviembre y, en la víspera de su lanzamiento, Apple confirma que los servicios (donde está incluido el streaming de video) serán cada vez más importantes para la gigante de Cupertino.

Apple publicó sus resultados financieros del cuarto trimestre fiscal que concluyó el 28 de septiembre. La firma reportó ventas de US$64,000 millones, lo que representa un aumento del 2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Tim Cook, el presidente ejecutivo de Apple, destacó el crecimiento de su división de servicios como iCloud y sus tiendas aplicaciones (próximamente Apple TV Plus será parte de esta categoría). La empresa también vio un aumento en las ventas de sus wearables como el Apple Watch y los AirPods y en las ventas del iPad.

Cook también habló sobre las expectativas que tiene para la nueva generación de productos y servicios, ya que recientemente la compañía de Cupertino lanzó el iPhone 11, Apple Arcade, los AirPods Pro y su servicio de entretenimiento por streaming que está por lanzarse, Apple TV Plus. "Con clientes y críticos entusiasmados con la nueva generación de iPhones, el debut de los nuevos AirPods Pro con cancelación de ruido, el muy esperado lanzamiento de Apple TV Plus que está a solo dos días de distancia, y nuestra línea de productos y servicios, nos sentimos muy optimistas sobre lo que la temporada navideña trae entre manos", dijo Cook a través de un comunicado de prensa.

Las ventas del iPhone, las cuales suelen representar la mitad de los ingresos de la compañía, fueron de US$33,362 millones, lo que representa una caía del 10 por ciento frente al año anterior. Sin embargo, estos resultados únicamente reflejan ocho días de ventas del iPhone 11, por lo que tendremos que esperar al próximo reporte financiero para saber si su más reciente teléfono fue -- o no -- un éxito de ventas.

Apple reportó ganancias netas de US$13,686 millones, una caída del 3.1 por ciento frente a 2018. En los doce meses que terminaron a fines de septiembre, las ganancias de la empresa cayeron 7.2 por ciento a US$55,256 millones comparado con el mismo lapso del año anterior.

Samsung ha sido el líder en el mercado de teléfonos inteligentes por casi 10 años con 76.3 millones de unidades vendidas a nivel mundial durante 2019, mientras que Huawei, el tercer más grande competidor del mercado, reportó la venta de más de 185 millones de unidades en lo que va de 2019, según sus más recientes resultados financieros. Desde hace varios trimestres Apple no comunica el número de unidades que vende cada trimestre. Sin embargo, se cumplen varios periodos en donde reporta una caída en ventas de su teléfono insignia. Desde que presentó Apple TV Plus, el Apple Card y Apple News Plus en marzo de 2019 las expectativas hacia la empresa se centran en el constante crecimiento de sus ingresos por el concepto de servicios, en cual engloba todos estos además de Apple Music, iTunes y el App Store.