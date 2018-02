Apple reporta caída en venta de unidades del iPhone pero un récord en ingresos

Óscar Gutiérrez/CNET

Cuán bien se desempeñaron las ventas del iPhone X es aún un misterio, pero una cosa es cierta: Apple vendió un vendaval de iPhones.

Pero, aparentemente no suficientes.

La gigante de Cupertino, California dijo el jueves que vendió 77.3 millones de iPhones, una caída del 1 por ciento frente al año anterior. El analista de Bernstein Toni Sacconaghi esperaba que la empresa vendiera unas 79 millones de unidades en el periodo.

Aunque Apple no desglosa las ventas de modelos específicos del iPhone (que incluyen el iPhone X, 8, 8 Plus y modelos más viejos), la caída en ventas no ayudará a acallar los comentarios que dicen que el iPhone X fue un fracaso durante las ventas de fin de año. La expectativa era que el iPhone X fuera un artículo difícil de hallar tras su salida en noviembre, pero los consumidores fueron capaces de encontrarlo fácilmente tras tan solo unas semanas, lo cual insinúa que la demanda no fue tan fuerte como se esperaba.

Luego se ha dicho que las ventas del iPhone X han caído aun más en el nuevo año y han surgido varios reportes que indican que Apple está reduciendo a la mitad la producción de tu teléfono, a 20 millones de unidades. El lunes, Sacconaghi redujo su estimado de ventas del iPhone para el trimestre actual de 66 millones a 53 millones.

Sin embargo, el hecho que el iPhone X es mas caro impulsó las ventas de la empresa, que reportó los ingresos trimestrales más altos de su historia. Y el presidente ejecutivo Tim Cook dice que el iPhone X es su teléfono de mayores ventas todavía.

"El iPhone X rebasó nuestras expectativas y ha sido el iPhone de mejores ventas cada semana desde que llegó en noviembre", dijo el ejecutivo en un comunicado de prensa.

Una fiestas difíciles

Apple terminó el 2017 de forma poco usual.

De entrada, lanzó sus iPhone en dos fechas diferentes: el iPhone 8 y 8 Plus llegaron el 22 de septiembre y el iPhone X aterrizó en el mercado el 3 de noviembre. iPhone le colocó un preció inicial de US$999 al iPhone X, haciéndolo uno de los teléfonos más caro del mercado.

En diciembre, la empresa reconoció que su software estaba ralentizando modelos más viejos del iPhone para lidiar mejor con el deterioro de sus baterías y condiciones heladas. Eso dio como resultado una enorme cantidad de quejas de sus consumidores, a lo que Apple reaccionó reduciendo el precio del reemplazo de batería del iPhone de US$79 a US$29. El gobierno de Estados Unidos está investigando la forma en que la empresa dio a conocer la información; Apple dice que le dará respuesta a todas las dudas del gobierno.

Resultados

El iPhone más caro sí ayudó a los ingresos de la empresa, que vio entradas de US$61,580 millones relacionadas al teléfono en el trimestre, un alza del 13 por ciento frente al año anterior.

Las ventas del iPad siguieron mejorando, con 13.2 millones de unidades distribuidas (un alza del 1 por ciento) y un incremento del 6 por ciento en ingresos. Su negocio de servicios, que incluye Apple Music y la App Store, tuvo ingresos por US$8,470 millones, un alza del 18 por ciento año sobre año.

Las ganancias netas de Apple en el periodo alcanzaron los US$20,700 millones, comparado a US$17,900 millones el año anterior. Los ingresos totales subieron a US$88,290 millones de US$78,350 millones.

Las acciones de Apple cayeron un 1.4 por ciento a US$165.50 en operaciones después del cierre de la bolsa.