Apple reforzará el control parental de iOS 13: reporte

Angela Lang/CNET

Parece que algunos pequeños podrían saltarse los controles parentales del app "Tiempo de uso", que Apple incorporó en iOS 13.3.

De acuerdo con un reporte publicado por CNBC el 12 de diciembre, algunos niños podrían saltarse dichos controles aprovechándose de algunas fisuras del sistema. En una prueba realizada por CNBC, demostraron que para esquivar el control de llamadas tan solo es necesario agregar un contacto a la agenda. Configuraron una de las opciones de control parental con el que no se permite contactar a desconocidos (es decir, a contactos que no están en la agenda) y trataron de contactar con un número de teléfono. Efectivamente no se podía, pero demostraron que basta con añadir ese número a la agenda para que el límite desaparezca.

CNBC también demostró que desde el Apple Watch, si pides a Siri que envíe un mensaje a cualquier persona este lo hará, aunque el límite de uso esté configurado. Apple le dijo a CNBC que están trabajando en una solución para reforzar estos fallos en el control parental y que lo lanzarán en una próxima actualización de software, aunque no han confirmado cuándo lo hará.

CNET en Español envió una solicitud de comentarios adicionales a Apple y actualizaremos tan pronto como obtengamos respuesta.

Apple agregó en diciembre estos nuevos controles parentales en sus celulares y tabletas después de que algunos clientes e inversionistas presionaran a la compañía para que estudie la forma en que sus dispositivos afectan a los niños.