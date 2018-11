Apple ralentiza el desempeño del iPhone X a partir de iOS 12.1

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

El iPhone X, lanzado a finales de 2017, se ralentizará para evitar apagones y preservar la salud de la batería y otros componentes.

El sitio ZDNet (sitio hermano de CNET y CNET en Español) dio a conocer que tras la llegada de iOS 12.1 esta semana, el iPhone X, iPhone 8 y iPhone 8 Plus se unen a la lista de dispositivos que incluyen esta función.

"La modificación del desempeño será menos notable debido a su diseño de hardware y software más avanzado", dice Apple en una página de ayuda en donde describe todo lo relacionado a la ralentización de sus productos.

A principios de 2018, Apple aseguró que el iPhone X y iPhone 8 no se ralentizarían por su nuevo hardware y software más avanzado, pero la compañía ahora revira lo dicho, aunque asegura que la ralentización será menos notoria.

Es importante notar que desde iOS 11.3, Apple permite a los usuarios tomar la decisión de dejar activa la ralentización para preservar la salud del dispositivo, o apagarla y tener el dispositivo al máximo pero arriesgándose a los apagones. Esta opción está disponible en el iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus. El iPhone X, iPhone 8 y iPhone 8 Plus ya muestran estos ajustes a partir de iOS 12.1.

Apple comenzó a ralentizar sus iPhone anteriores desde el año pasado, generando una molestia entre sus usuarios que no eran notificados de esto. La compañía de Cupertino incluso recibió varias demandas por no notificar a sus usuarios sobre esta modificación.

Apple hace esta ralentización en sus teléfonos más viejos a los que se les siguen dando actualizaciones para evitar que la batería, que va perdiendo sus capacidades con el paso del tiempo, cause apagones repentinos y afecte a otros componentes.