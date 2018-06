Apple, precavida ante 'baja' demanda de sus nuevos iPhone: reporte

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Apple presentará tres nuevos teléfonos gama alta este año y, aún así, no tiene buenos pronósticos de ventas, según The Nikkei.

El medio asiático, citando fuentes en la industria, afirma que Apple notificó a sus fabricantes de componentes que produzcan un 20 por ciento menos de componentes para los tres teléfonos que Apple planea anunciar en la segunda mitad del año.

The Nikkei, usualmente confiable en sus reportes, dice que Apple solicitó la producción de 100 millones de unidades del iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X. Para este año —que supuestamente se lanzará la segunda generación del iPhone X, la primera versión del iPhone X Plus (de 6.5 pulgadas) y el iPhone 8S de 6.1 pulgadas—Apple pedirá 80 millones de unidades, dice el reporte.

Apple no dio comentarios a The Nikkei.

El medio asiático suele ser una fuente de confianza, pero Apple ha demostrado la capacidad de darle un revés a los reportes pesimistas. Múltiples reportes de analistas y de fuentes en la industria indicaron un primer trimestre negativo para Apple ante una supuesta caída en la venta del iPhone. En mayo, la firma de Cupertino anunció 52.2 millones de unidades del iPhone vendidas, por encima de las estimaciones de analistas.

Apple no ha confirmado sus planes de nuevos productos para lo que resta del año, pero algunas fuentes como Bloomberg aseguran que habrá tres nuevos teléfonos, dos de ellos con pantalla OLED y uno con pantalla LCD para bolsillos no tan amplios. Los teléfonos se anunciarían en septiembre, un mes en el que Apple acostumbra a lanzar nuevos productos.