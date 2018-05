Josh Miller/CNET

La empresa contratada por Apple para la producción de los procesadores de sus próximos teléfonos inteligentes, TSMC, habría iniciado la producción del chip que utilizarán los iPhone de 2018, y que previsiblemente se llamará A12.

Un reporte de Bloomberg asegura que el procesador utilizará una tecnología de diseño de 7 nanómetros, que le permite ser más pequeño, más rápido y más eficiente que los de 10 nanómetros que actualmente utilizan el iPhone X y el iPhone 8.

Según la fuente, estos nuevos chips ayudarán al próximo iPhone X Plus -- en caso de que los rumores sean ciertos y ese teléfono exista -- a que las aplicaciones se ejecuten más rápido y su batería tarde más en agotarse.

Ya en abril TSMC había dado a conocer que iniciaba la producción de chips de 7 nanómetros, pero entonces no indicó si eran para un socio en particular. Apple no será la única en utilizar este tipo de procesadores este año, porque Samsung ya anunció que trabajaba con esta tecnología para implementarla en sus dispositivos móviles.

Se espera que Apple lance en otoño tres nuevos teléfonos, uno con pantalla LCD y dos con pantalla OLED. Uno de ellos podría ser el nuevo iPhone X Plus, que sería del tamaño del iPhone 8 Plus, aunque sin todos esos bordes.

