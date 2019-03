Apple reconoce problemas en teclados de MacBooks –y se disculpa

El teclado mariposa de las más recientes MacBook de Apple sigue generando problemas en la escritura, y la fabricante se disculpa.

La compañía de Cupertino reconoció a The Wall Street Journal que está enterada sobre el problema que ha afectado a "un pequeño número de usuarios con su teclado mariposa de tercera generación, y por ello nos disculpamos".

El reportaje del Journal afirma que el teclado mariposa de Apple, usado desde 2015 en algunas de sus portátiles, sigue teniendo problemas al reconocer la presión sobre una tecla, escribe dos veces una tecla o se traba escribiendo una misma letra varias veces.

Los problemas comenzaron con la primera generación de este tipo de teclado que sustituye el mecanismo tradicional para permitir que las teclas sean más delgadas. Sin embargo, los problemas aumentan cuando polvo o basura entra en el mecanismo de la tecla, afectando su correcta presión. Apple agregó una membrana protectora en el teclado de la MacBook Air y MacBook Pro lanzadas en 2018, pero los problemas siguen hasta en esos modelos, de acuerdo con el Journal.

Apple, más allá de la disculpa, sugiere a los usuarios que vayan a una tienda de Apple para revisar su producto. Apple ofrece un año de garantía para todos sus productos (y se puede extender por el servicio Apple Care).

