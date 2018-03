Apple agrega –y refuerza– funciones para proteger privacidad de usuarios

James Martin/CNET

Apple espera que pronto te sea más fácil administrar tu privacidad.

La fabricante de iPhone planea implementar cuatro herramientas de administración de privacidad para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que entra en vigencia el 25 de mayo. Eso incluye la capacidad de obtener una copia de todos tus datos, solicitar una corrección a tus datos, desactivar tu cuenta y eliminar tu cuenta por completo.

Eso es algo que ya puedes hacer, excepto desactivar tu cuenta, completando formularios en línea o llamando a AppleCare. La decisión de Apple de colocar las herramientas en un lugar central está diseñada para facilitarte el control sobre la información que la empresa tiene sobre ti.

Las herramientas, que estarán disponibles en tu página de Apple ID, llegarán a la Unión Europea (UE) en mayo y luego se lanzarán a nivel mundial.

El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) tiene como objetivo dar a los europeos más control sobre su información y cómo las empresas usan dicha información. Las empresas que no cumplen con la regulación enfrentan multas de hasta el 4 por ciento de sus ingresos anuales.

Facebook, que se ha enfrentado a una protesta por temas de la privacidad de sus usuarios, dijo que lanzaría un nuevo centro de privacidad para agrupar todas las configuraciones de privacidad en un solo lugar y cumplir con el GDPR. Informes a principios de este mes revelaron cómo Cambridge Analytica, una consultora digital contratada por la campaña presidencial de Trump, extrajo información personal de millones de usuarios de Facebook sin su permiso.

El miércoles, el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, criticó a Mark Zuckerberg, y a Facebook, diciendo que el gigante de las redes sociales no logró regularse de manera efectiva, lo que provocó la necesidad de una intervención gubernamental.

En entrevista con la cadena MSNBC, el mandamás de la firma de Cupertino dio varios comentarios sobre la situación de Facebook y el escándalo de Cambridge Analytica, entre otros temas.

"Yo no estaría en esa situación", dijo Cook a la periodista Kara Swisher refiriéndose a la debacle que vive Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Facebook. "[Apple] podría hacer muchísimo dinero si monetizamos a nuestros consumidores si fueran nuestro producto. Hemos optado por no hacerlo… no vamos a hacer tráfico de tu vida personal".

Junto con las herramientas GDPR, Apple lanzó el jueves nuevas funciones de privacidad como parte de su actualización de software iOS 11.3. El software para iPhone y iPad ahora tiene nuevos iconos de privacidad que aparecerán cuando una función de Apple solicite usar sus datos personales.

Cuando descargues la actualización 11.3, verás los iconos como parte de la configuración y luego los notarás en varias funciones. Los iconos de privacidad también aparecen en las últimas versiones del software de la computadora MacOS de Apple y su software tvOS para sus televisores Apple.