Apple Music estrena sus propios premios musicales

Jeff Kravitz/AMA2019 / Getty Images

Apple anunció el 3 de diciembre sus primeros premios de música, los Apple Music Awards.

De acuerdo con el anuncio de la compañía, los premios para el artista del año, compositor del año y artista revelación se obtienen a través del resultado de las votaciones de expertos y los premios al álbum y canción del año se seleccionan en base a la cantidad de reproducciones en Apple Music.

Según Apple, la mejor artista del año ha sido Billie Eilish, pero además, la joven cantante se ha quedado también con el premio al mejor álbum por "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" publicado el 29 de marzo de 2019 y su hermano Finneas Baird O'Connell (más conocido como FINNEAS, ha recibido el galardón a mejor compositor por su colaboración en el mismo álbum.

Para celebrar esta lluvia de premios, la cantante de 17 años actuará el 4 de diciembre en el Apple Park de Cupertino a las 18:30 (hora del Pacífico). El evento será retransmitido en directo en línea.

El premio al artista revelación se lo ha llevado la cantante y rapera estadounidense Lizzo, conocida internacionalmente por su éxito "Truth Hurts" y el premio a la mejor canción ha sido para el también rapero estadounidense, Lil Nas X, por "Old Town Road".

Es el primer año que Apple Music otorga este tipo de premios aunque la compañía ha celebrado el famoso Apple Music Festival, anteriormente iTunes Music festival, entre los años 2007 y 2016.