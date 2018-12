Apple traerá a Snoopy, Charlie Brown y sus amigos a su servicio de streaming

DHX Media

Los personajes de la serie de tiras cómicas Peanuts llegarán al servicio de streaming de Apple –que todavía no ha sido anunciado de manera oficial.

La casa editorial DHX Media, junto con la empresa Peanuts Worldwide, producirá los programas originales exclusivos para Apple. Este contenido incluirá una mezcla de cortometrajes y especiales con Snoopy, Charlie Brown (Carlitos) y su elenco de amigos como Lucy y su hermano pianista Linus, Schroeder, Sally Brown, y el pajarito Woodstock, entre otros.

Asimismo, en un esfeurzo por impulsar el entusiasmo por las materias STEM (Ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), Apple transmitirá, también de forma exclusiva, una colección de cortometrajes que forman parte de un acuerdo entre NASA y Peanuts Worldwide anunciado en julio de 2017.

Apple tiene varios meses adquiriendo los derechos para mostrar series de televisión y películas originales. Este viernes también se dio a conocer que la empresa transmitirá una serie dramática titulada My Glory Was I Had Such Friends bajo la dirección de J.J. Abrams y que cuenta con la actuación de Jennifer Garner.

Otras posibles series de DHX que Apple, si se decide, también podría traer a su servicio de streaming incluyen el Inspector Gadget, Teletubbies y la franquicia para adolescentes, Degrassi. Recientemente, Netflix anunció que ganó los derechos para transmitir series originales en base a los libros de Roald Dahl, el creador de Charlie and the Chocolate Factory.